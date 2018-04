Sinh viên xứ Nghệ “rộng cửa” du học tại Úc

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Trường ĐH Vinh và trường TAFE SA là thành quả đầu tiên, hiện thực hóa Bản ghi nhớ hợp tác về giáo dục và đào tạo nghề giữa tỉnh Nghệ An và bang Nam Úc.

TAFE SA là một trong những trường dạy nghề lớn nhất ở Úc với hơn 70.000 sinh viên. Cung cấp 1.300 khóa học, trong đó có 120 khóa học dành cho sinh viên quốc tế với các chuyên ngành khác nhau. Bằng cấp đại học của TAFE SA do Cơ quan Chất lượng và Tiêu chuẩn Giáo dục Đại học (TEQSA), cơ quan quản lý độc lập của Úc trong lĩnh vực giáo dục đại học, quản lý và đảm bảo chất lượng. TAFE SA cấp bằng từ chứng chỉ đến bằng cao cấp, chứng chỉ nghề và bằng cử nhân. TAFE SA cũng cung cấp nhiều bộ kỹ năng và các khóa học ngắn hạn tùy yêu cầu.

Trong chuyến công tác gần đây của trường TAFE SA tới tỉnh Nghệ An nằm trong chương trình SA Business Mission to Việt Nam năm 2017, đại diện chính quyền tỉnh Nghệ An và trường TAFE SA đã cam kết phát triển sâu, rộng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nghề, nhằm mở ra hướng đi mới quá trình xây dựng nguồn lực, phát triển ngành nghề trên địa bàn tỉnh này.

Vào tháng 2/2018, biên bản ghi nhớ giữa DSD và chính quyền tỉnh Nghệ An được ký kết, xác định Úc chính là điểm đến đào tạo nghề cho sinh viên xứ Nghệ và được tài trợ toàn phần. Trường ĐH Vinh đã được tỉnh Nghệ An chỉ định là đơn vị chủ chốt giải ngân quỹ học bổng cho sinh viên đủ tiêu chuẩn theo học tại TAFE SA, Nam Úc. Biên bản ghi nhớ cũng nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc xin thị thực của sinh viên Việt Nam.

Chương trình hỗ trợ này là một phần của chiến lược chính sách trọng yếu của tỉnh Nghệ An nhằm tăng cường việc làm cho sinh viên tốt nghiệp đại học và xây dựng năng lực nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu của ngành, nhu cầu của địa phương.

Các sinh viên hoàn thành chương trình học nghề của Úc sẽ phải trở lại Việt Nam để làm việc hoặc tiếp tục công tác nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên biên bản ghi nhớ được ký kết giữa một trường Đại học tại Việt Nam và trường đào tạo nghề của Úc nhờ những nỗ lực của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho địa bàn tỉnh này nói riêng và cả nước nói chung.

Thay mặt BGH trường, GS.TS Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển đổi đào tạo nghề nhằm xây dựng nguồn nhân lực có kỹ năng cao để làm việc tại nước ngoài.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Brett Mahoney, Giám đốc điều hành, phát triển kinh doanh TAFE South Australia đánh giá, biên bản ghi nhớ này là biên bản đầu tiên được ký kết giữa một trường Đại học của Việt Nam và trường đào tạo nghề của Úc nhờ sự nỗ lực của lãnh đạo tỉnh và các địa phương trong việc đầu tư nâng cao kỹ năng và tăng cường khả năng làm việc của các lao động có tay nghề.

TAFE South Australia rất vui mừng chào đón sinh viên Việt Nam theo học các ngành như nông nghiệp, sản xuất và du lịch khách sạn trong thời gian tới.

Ông Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Nghệ An có hơn 3 triệu dân, hàng năm có rất nhiều dự án của các tập đoàn lớn đầu tư vào địa bàn tỉnh, bên cạnh đó nhu cầu phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn cũng rất cần nguồn nhân lực có trình độ cao. Bởi vậy, tỉnh luôn chú trọng phát triển GD&ĐT nghề tại địa phương, nhằm tạo nguồn nhân lực tại chỗ đủ trình độ, kỹ năng theo tiêu chuẩn Quốc tế phục vụ quá trình phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Chính vì thế, việc hợp tác và phát triển đào tạo nghề giữa tỉnh Nghệ An và bang Nam Úc được chú trọng, thúc đẩy mạnh mẽ. Đây là một nền giáo dục tiên tiến với hệ thống các trường ĐH có uy tín, chất lượng. Đặc biệt các trường đào tạo nghề chuyên sâu giàu kinh nghiệm như TAFE SA. Ông Lê Ngọc Hoa cũng hi vọng, sự hợp tác giữa Trường ĐH Vinh và TAFE SA sẽ được triển khai có hiệu quả trong thời gian tới.

Nguyễn Phê