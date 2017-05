Thanh tra phát hiện nhiều hạn chế, bất cập của ngành giáo dục Triệu Sơn

Thanh Hóa:

Hàng loạt tồn tại, hạn chế

Huyện Triệu Sơn có 117 trường, trong đó có 115 trường công lập, 1 trường dân lập và 1 trường tư thục. Vừa qua, Thanh tra Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra tại các trường học thuộc các xã: Thọ Vực, Thọ Phú, Hợp Thành, Minh Sơn, Đồng Tiến, Thái Hòa và thị trấn Triệu Sơn (huyện Triệu Sơn).

Kết quả thanh tra cho thấy, tỷ lệ huy động các cháu độ tuổi nhà trẻ chưa đạt kế hoạch đề ra. Cụ thể, tại trường Mầm non thị trấn 15,3%; Hợp Thành 19,5%; Minh Sơn 21,3%; Thọ Vực 27,2%). Một số trường THCS quy mô nhỏ, chưa sáp nhập vì điều kiện sống của nhân dân chưa đảm bảo cho học sinh học ở các trường liên xã.

Đối với việc thực hiện chương trình, đánh giá xếp loại học sinh, một số trường Mầm non, chương trình giáo dục của giáo viên chưa được kiểm tra, ký duyệt; sổ ghi chép, theo dõi chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc trẻ, một số nội dung ghi chưa đúng qui định.

Ở bậc Tiểu học, môn Mỹ Thuật thiếu giáo viên và phòng giáo dục Mỹ Thuật để thực hiện; chương trình dạy 4 tiết/tuần môn Tiếng Anh khó khăn vì thiếu giáo viên, phòng học Ngoại ngữ còn thiếu phương tiện nghe, nhìn. Một số hồ sơ chuyên môn ghi chép chưa đầy đủ như: sổ đăng kí kế hoạch giảng dạy chưa thể hiện ngày khai giảng, ngày triển khai hội nghị cán bộ viên chức...

Một số trường, nội dung chương trình hoạt động dưới cờ chưa được ghi và đánh giá xếp loại trong sổ ghi đầu bài; các tiết dạy bù chưa được kiểm tra, xác nhận; việc ghi điểm, sửa điểm sai qui định; chưa thống nhất cấu trúc giáo án môn Ngữ văn.

Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, một số trường thiếu phòng học hoặc còn nhiều phòng học cấp 4 như: trường Mầm non Thọ Phú, Hợp Thành, Thái Hòa; 21 trường Mầm non chưa có phòng học âm nhạc, 16 trường chưa có nhà hiệu bộ. Ở 4 xã miền núi của huyện Triệu Sơn, trường Mầm non còn nhiều khu lẻ. Tại trường Tiểu học Đồng Tiến, cơ sở vật chất thiếu thốn, còn 61% bàn ghế học sinh chưa đạt chuẩn.

Còn các trường Tiểu học và THCS được kiểm tra chưa thực hiện kiểm kê, đối chiếu thiết bị được cấp, mua trước năm 2009, chưa cập nhật và lưu danh mục thiết bị dạy học ban hành kèm theo Thông tư 15/2009/TT-BGDĐT (đối với Tiểu học) và Thông tư 19/2009/TT-BGDĐT (đối với THCS).

Ngành giáo dục chưa kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời

Theo Thanh tra Sở GD-ĐT Thanh Hóa, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên là do Phòng GD-ĐT huyện Triệu Sơn chưa kiểm tra, chấn chỉnh và khắc phục kịp thời dẫn đến các đơn vị, trường học còn hạn chế, tồn tại về: Thực hiện chương trình, đánh giá xếp loại học sinh; thực hiện công tác kiểm tra nội bộ, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá; đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT và hướng dẫn của ngành.

Bên cạnh đó, một số hiệu trưởng còn hạn chế trong việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học. Việc xây dựng kế hoạch năm học chưa căn cứ vào tình hình thực tiễn đơn vị, chưa cập nhật đầy đủ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của ngành; trong nội dung công tác kiểm tra nội bộ trường học còn xây dựng kế hoạch thanh tra không đúng qui định.

Nhiều trường THCS chưa tổ chức dạy môn Âm Nhạc và Mỹ Thuật vì không có giáo viên

Cơ cấu giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu các môn học. Một bộ phận giáo viên chưa thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng, chậm đổi mới phương pháp giảng dạy; nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn ở một số trường còn hạn chế. Một bộ phận giáo viên Tiểu học còn hạn chế, tồn tại trong việc nhận xét, đánh giá học sinh. Tỷ lệ kiên cố hóa trường, lớp học thấp hơn so với mặt bằng chung toàn tỉnh, việc quản lý và sử dụng thiết bị dạy học một số trường còn hạn chế, tồn tại.

Kết luận của Thanh tra Sở GD-ĐT Thanh Hóa cho thấy, năm học 2016-2017, Ngành giáo dục huyện Triệu Sơn đã có những bước tiến phù hợp, vững chắc; qui mô mạng lưới, trường lớp ổn định, tỉ lệ huy động học sinh ra lớp về cơ bản đạt chỉ tiêu kế hoạch...

Tuy nhiên, công tác quản lý tại một số đơn vị trường học còn hạn chế, tồn tại trong xây dựng kế hoạch năm học, chỉ đạo thực hiện qui chế chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học; thực hiện chưng trình, đánh giá, xếp loại học sinh; đội ngũ giáo viên đặc thù, nhân viên phục vụ trong các nhà trường còn thiếu.

Từ đó, Thanh tra Sở GD-ĐT kiến nghị đối với các đơn vị, trường học được kiểm tra, tập trung kiểm điểm, khắc phục những hạn chế và tồn tại nêu trên; bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, quy chế hoạt động của nhà trường, chỉ đạo hoạt động tổ chuyên môn, đảm bảo tính khoa học để hoàn thành nhiệm vụ năm học. Tập trung thực hiện đổi mới công tác kiểm tra nội bộ trường học...

Bên cạnh đó, Phòng GD-ĐT, UBND huyện Triệu Sơn tập trung chỉ đạo các trường học khắc phục những hạn chế và tồn tại; kiểm tra việc thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục, hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất thiết bị dạy học, thực hiện chương trình, đánh giá, xếp loại học sinh; thực hiện rà soát các chỉ tiêu để hoàn thành nhiệm vụ năm học; các tiêu chí tăng cường cơ sở vật chất đối với các trường chuẩn Quốc gia để kiểm tra công nhận lại.

Rà soát bố trí đội ngũ giáo viên, có kế hoạch chỉ đạo dạy bù các môn Âm Nhạc, Mỹ Thuật cho 13 trường THCS; giám sát việc thực hiện chương trình dạy bù, tránh tình trạng dạy chiếu lệ, hình thức.

UBND huyện Triệu Sơn cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các đơn vị, trường học thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm học 2016-2017, tăng cường bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Chỉ đạo rà soát, sắp xếp bố trí đội ngũ giảng dạy tại các trường chưa thực hiện chương trình giáo dục Mỹ Thuật và Âm Nhạc theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Duy Tuyên