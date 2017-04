Nam sinh lớp 8 ở trường miền núi giành giải Nhất tỉnh môn Vật lý lớp 9

Hà Tĩnh:

Vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt sáng trong với cặp kính cận, phong thái hoạt bát thân thiện là những ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về Nguyễn Trường An, học sinh lớp 8A, Trường THCS Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Nói về An, thầy hiệu trưởng Lê Quang Trung và nhiều thầy cô giáo khác trực tiếp truyền đạt kiến thức cho em ở Trường THCS Kỳ Sơn không khỏi tự hào: từ lớp 1 đến lớp 8, An luôn là học sinh giỏi (HSG) và xuất sắc. Năm học 2012-2013, An đạt giải Nhất cấp huyện cuộc thi “Văn hay chữ đẹp”; giải Ba cấp huyện cuộc thi “Toán học tuổi thơ”. Năm học 2014-2015, em đạt giải Ba HSG cấp huyện môn Toán 6; năm học 2015-2016, đạt giải Khuyến khích HSG cấp huyện môn Toán.

Em Nguyễn Trường An, học sinh lớp 8A, trường THCS Kỳ Sơn (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Đặc biệt, năm học 2016-2017 này, An vừa khiến không chỉ thầy cô, các anh chị, các bạn ngưỡng mộ khi đang học lớp 8 vẫn xuất sắc vượt qua hàng chục học sinh dự kỳ thi HSG toàn tỉnh để giành giải Nhất môn Vật lý lớp 9 với 19,5 điểm.

“Gần như năm nào trường cũng có học sinh giành giải tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, nhưng trường hợp em An là lần đầu tiên từ trước tới nay nhà trường có một học sinh đang học lớp 8 lại giành giải Nhất môn Vật lý với số điểm 19,5 trên thang điểm 20. Chúng tôi thực sự rất tự hào về thành tích của em An” - thầy Lê Quang Trung phấn chấn nói về “kỳ tích” mà em An vừa đạt được.

Thầy giáo Đặng Minh, tổ trưởng tổ Tự nhiên, người trực tiếp bồi dưỡng, dìu dắt giúp An giành được “kỳ tích” ở bộ môn Vật Lý nhận xét về cậu học trò cưng, rằng, ở An hội tụ đủ cả 3 yếu tố: thông minh trời phú, chịu lắng nghe và chăm chỉ, chịu khó trong học tập. Chính những yếu tố giúp An trở thành một học sinh xuất sắc của nhà trường và ngành giáo dục huyện Kỳ Anh.

“Dù đang là học sinh lớp 8 và cũng chỉ giành giải Nhì vòng thi tuyển chọn đội tuyển cấp huyện, nhưng với nhiều năm dìu dắt, An tôi tin vào khả năng của em. Và quả thực ngày nhà trường nhận được thông báo em An đạt giải nhất kỳ thi, tôi đã không bất ngờ” - thầy Minh chia sẻ.

Thầy giáo Đặng Minh, người dìu dắt Trường An giành nhiều giải cao tại các kỳ thi bộ môn Vật Lý.

Trò chuyện với An, em nói rằng niềm đam mê tìm hiểu các hiện tượng tự nhiên ngay từ bé đã khiến em say mê môn Vật lý, để rồi những thành tích cao về môn học này cứ thế lần lượt đến với em. “Học Vật lý có thể giải thích được rất nhiều hiện tượng tự nhiên và có nhiều ứng dụng trong thực tiễn cuộc sống. Vì vậy, khám phá môn học này rất lý thú và bổ ích” - Trường An chia sẻ.

An cũng cởi mở về phương pháp học tập của mình để các bạn có thể tham khảo: “Để đạt được thành tích cao trong học tập thì môn học nào cũng vậy, nên đọc kỹ lý thuyết và áp dụng một cách có hệ thống vào thực tế. Trên lớp, chú ý nghe thầy, cô giảng bài, chỗ nào chưa hiểu thì hỏi ngay. Khi về nhà, tiếp tục ôn lại kỹ hơn. Ngoài ra, nên đọc thêm các loại sách tham khảo, bài tập nâng cao, các bộ đề thi HSG để làm được nhiều dạng đề khác nhau”.

Những kết quả mà Trường An đạt được càng thêm ngọt ngào, bởi như lời thầy Lê Quang Trung cho biết, An sinh ra trong một gia đình bố mẹ còn nhiều khó khăn, bố là giáo viên, mẹ là cán bộ tín dụng ở xã, điều kiện để cho con ăn học không có nhiều; trường THCS Kỳ Sơn là trường miền núi, điều kiện dạy và học còn nhiều thiếu thốn.

“Thành tích mà Trường An cũng như các bạn khác trong trường đạt quả thật rất đáng tự hào. Đây sẽ là niềm khích lệ rất lớn để phong trào thi đua học tập của trường ngày một đi lên” - thầy Trung nói.

Văn Dũng