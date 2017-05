Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp: Công tác photo đề thi chưa chặt chẽ

Vụ lộ đề thi ở Đồng Tháp:

Xung quanh việc lộ đề thi môn Toán, Lịch sử trong kỳ thi học kỳ 2, khối 11 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, sáng 10/5, trao đổi với PV Dân trí, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, ông Nguyễn Văn Dương, cho biết: "UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo Sở Giáo dục - Đào tạo, trước mắt dời lịch thi cho các em học sinh, thứ hai nghiêm túc kiểm tra, kiểm điểm vụ việc này. Riêng việc lộ đề thi, lộ ở khâu nào, tôi chỉ đạo Công an tỉnh làm rõ. Khi có kết quả điều tra từ Công an, sẽ xử lí đúng theo qui định pháp luật".

Ngay sau vụ lộ đề thi, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương chỉ đạo công an Đồng Tháp điều tra làm rõ vụ việc để xử lí theo qui định pháp luật

Ngoài ra, ông Dương cho rằng, đối với kỳ thi lớp 12, địa phương chỉ đạo công an tham gia bảo vệ nghiêm ngặt khâu nhận đề và photo đề thi nên khó xảy ra chuyện lộ đề. Còn ở các khối 10,11, Sở GD-ĐT chưa làm chặt chẽ, nhất là khâu photo đề thi. Đúng ra việc này Sở GD-ĐT làm xong rồi hãy giao cho các trường. Đây là một bài học kinh nghiệm cho ngành giáo dục tỉnh.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, nhiều năm trước đây việc ra đề thi bậc THPT đều do Sở GD-ĐT phụ trách. Sau khi hoàn thành khâu đề thi, Sở in đề thi ra đĩa CD, sau đó một phó hiệu trưởng trường THPT đến nhận mang về trường in ra và phát đề thi cho các học sinh.

Trong vụ việc lộ đề thi vào sáng 9/5 vừa qua, Sở GD-ĐT Đồng Tháp in đề thi ra giấy và cho vào bì thư, niêm phong. Sau đó, lãnh đạo các trường THPT đến Sở mang đề thi về trường in ra, phát cho học sinh. Trước khi bốc bì thư chứa đề thi, Hội đồng thi tại trường (nếu có) phải lập biên bản xác nhận bì thư còn nguyên dấu niêm phong.

Nguyễn Hành