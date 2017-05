Bạn có biết cách tiêu tiền?

Để tồn tại và phát triển trong cuộc sống, bạn cần nhiều kỹ năng mà có những kỹ năng tưởng như rất đơn giản, “dễ ợt”, ví dụ như kỹ năng tiêu tiền. Có thể bạn nghĩ, “Ô, giờ mình đã có tiền tiêu rủng rỉnh rồi, như vậy là mình đã ổn rồi, vậy thì sao còn phải học kỹ năng tiêu tiền nhỉ?”. Đợi một lát, bạn thử xem xét những câu hỏi sau xem nhé:

Bạn chi tiêu nhiều hơn số tiền bạn kiếm được?

Bạn lo lắng về hàng chồng hóa đơn phải thanh toán?

Bạn đang phải “giật gấu vá vai”?

Bạn có một đống hóa đơn chưa thanh toán?

Thẻ tín dụng của bạn chẳng còn xu nào?

Bạn đang có vấn đề về mua sắm?

Bạn không có tí tiền tiết kiệm nào?

Bạn nợ nần nhiều hơn khả năng bạn có thể kiếm tiền để trang trải các khoản đó?

Bạn phát hoảng với những trường hợp khẩn cấp, bất ngờ làm ảnh hưởng đến túi tiền của bạn?

Nếu quên chưa thanh toán một hóa đơn, bạn có bị xiết nợ hay không?

Bạn mất khả năng kiểm soát việc chi tiêu của bản thân?

Nếu bạn trả lời “Có” với chỉ một trong số những câu hỏi trên, thì bạn cần phải đọc cuốn sách “Học cách tiêu tiền” (NXB Lao động)! Những câu hỏi trên do chính tác giả Larry Winget (diễn giả, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng tại Mỹ) đặt ra trong phần giới thiệu cuốn sách.

Tên gốc tiếng Anh của cuốn sách này là “You're broke because you want to be” (tạm dịch: Bạn khánh kiệt vì bạn muốn thế). Cuốn sách sẽ chỉ cho bạn cách thức thoát ra khỏi tình trạng chi tiêu vượt quá mức thu nhập bằng những phương pháp cụ thể nhằm giảm chi tiêu (như cắt truyền hình cáp, sử dụng một chiếc xe rẻ hơn, tìm một căn hộ rẻ hơn, dừng việc đi ăn nhà hàng…) và tăng thu nhập. Tác giả Larry Winget cam kết rằng: Nếu bạn tập trung đọc hết cuốn sách này, tìm ra các công thức và dám làm những gì tác giả yêu cầu, chắc chắn cuộc sống của bạn sẽ khấm khá hơn.

Larry Winget: “Chi tiêu vào những thứ không cần thiết đã khiến bạn lâm vào cảnh túng thiếu”. (ảnh minh họa)

Làm việc trong một công ty tư vấn gần 20 năm, Larry Winget đã nói chuyện với hàng nghìn người, mỗi người một hoàn cảnh, về tình trạng tài chính “be bét” của họ. Qua đó, ông đã hiểu được lý do khiến mọi người rơi vào tình trạng túng quẫn. Từ chính trải nghiệm của mình (Larry chia sẻ rằng khi còn học lớp 8, ông đã quyết định rằng mình sẽ trở nên giàu có, và đã mất hơn 30 năm để biến điều đó thành hiện thực), tác giả Larry Winget chỉ ra cho người đọc những cách thức để thoát khỏi cảnh “cháy túi”, trở nên ổn định về tài chính và tiến tới giàu có.

“Học cách tiêu tiền” là sách thực hành, nó yêu cầu bạn đọc và áp dụng những chỉ dẫn, chứ không chỉ đọc suông. Chính tác giả Larry Winget nhấn mạnh rằng: “Nếu bạn muốn chấm dứt tình cảnh túng quẫn, bạn phải làm một điều gì đó”.

Tôi nghĩ cuốn sách “Học cách tiêu tiền” cần thiết cho rất nhiều người trong số chúng ta, những người đã trả lời ít nhất một câu “Có” với loạt câu hỏi ở trên. Đặc biệt, cuốn sách này cần thiết cho những bạn trẻ đang gặp khó khăn với việc cân bằng thu - chi; đang băn khoăn không biết có nên chấp nhận một công việc “dưới tầm” hay không; hay không biết có nên làm thêm để tăng thu nhập... Đọc cuốn sách “Học cách tiêu tiền” và thực hiện những hướng dẫn mà tác giả Larry Winget đưa ra, chắc chắn bạn sẽ từng bước cải thiện được tình trạng tài chính của mình.

Larry Winget: “Chỉ có hai cách để cải thiện tình trạng tài chính bi đát của bạn: hoặc giảm chi tiêu hoặc tăng thu nhập”. (ảnh minh họa)

Đọc sách không chỉ để giải trí, đọc cho vui. Khi bạn đọc sách, nhất là dòng sách dạy kỹ năng, giá trị của sách là ở việc thực hành, tức là ở những gì bạn hành động sau khi gấp cuốn sách lại. Có như thế, bạn mới tận dụng được giá trị của cuốn sách. Còn nếu bạn chỉ đọc sách xong rồi để đấy, thì cuốn sách nào dù hay đến mấy, cũng chẳng mang lại sự thay đổi nào cho cuộc đời bạn cả!

Nguyên Chi