Tết sớm cho người nghèo nơi biên giới Việt – Lào

Ngày Tết đang đến rất gần, chúng tôi vượt chặng đường hơn 100 km để đến miền biên giới Quảng Trị giữa tiết trời buốt lạnh, nhằm tìm hiểu không khí đón Tết của người dân.

Đón chúng tôi, đại úy Nguyễn Duy Thánh, Chính trị viên phó Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay mở lời rằng, anh em cán bộ, chiến sĩ của Đồn đang chuẩn bị hành trang để mang Tết đến với bà con bản La Lay, xã A Ngo. Đây là bản được Đồn biên phòng đỡ đầu, giúp đỡ nhiều năm qua.

Bộ đội biên phòng đến tận nhà trao quà cho người dân

Đại úy Thánh cho biết, năm nào cũng vậy, cứ đến dịp giáp Tết, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay lại chuẩn bị nhu yếu phẩm, quà để chăm lo cho đồng bào nghèo biên giới. Dịp này, Đồn sẽ hỗ trợ cho bản La Lay nửa tạ nếp, 1 con lợn để bản tổ chức đón Tết. Bên cạnh đó, 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở bản La Lay (tỉnh Quảng Trị), A Sói (Salavan, Lào) được nhận mỗi hộ 300 nghìn đồng và 10kg gạo.

Chuẩn bị xong mọi thứ, chúng tôi cùng anh Thánh và tổ công tác biên phòng hành quân đến bản La Lay. Bỏ quên cái giá lạnh, mưa phùn của miền sơn cước, được mang những phần quà đến trao tận tay người dân trước dịp Xuân về khiến ai cũng vui mừng. Những cái bắt tay hớn hở, những lời chào thân mật giữa lực lượng biên phòng và người dân đã tăng thêm sự ấm áp, thắt chặt tình quân dân nơi biên giới.

Cuộc trò chuyện thân mật giữa bộ đội và người dân tạo ra sự ấm áp, chan hòa

Ông Hồ Thủy, Bí thư Chi bộ bản La Lay cho biết, bản có 65 hộ dân với hơn 300 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Pa Kô. Gần đến Tết, bà con đã chuẩn bị bánh kẹo, gạo nếp… để đón Tết cổ truyền. Ngoài ra, các cán bộ chiến sĩ biên phòng cũng tặng heo (lợn), tặng gạo để bà con đón Tết được ấm áp hơn.

“Bà con trong bản biết ơn những tình cảm của Đồn biên phòng, các cán bộ, chiến sĩ đã luôn quan tâm đến bà con. Cán bộ biên phòng không những tuyên truyền, hướng dẫn người dân phát triển kinh tế, tránh xa các tệ nạn xã hội, đẩy lùi, xóa bỏ hủ tục lạc hậu mà còn chăm lo đến đời sống của bà con dân bản”, ông Thủy bày tỏ.

Bộ đội biên phòng tặng 50 kg nếp và 100 kg thịt lợn cho bà con đón Tết

Những món quà thể hiện tình cảm của bộ đội hướng đến dân bản

Đón nhận những phần quà của biên phòng, già Kôn Thêm bày tỏ vui mừng. “Vậy là năm nay gia đình già được đón Tết sung túc, ấm áp hơn rồi. Nhận quà của Đồn biên phòng hỗ trợ khiến già rất vui mừng. Hàng tháng, hàng quý, hoặc dịp Tết nào cũng được bộ đội biên phòng quan tâm cho quà. Số tiền nhận hỗ trợ này già sẽ mua bánh kẹo cho con cháu đón Tết”.

Những suất quà được trao đến tay các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trước dịp Xuân về

Chị Hồ Thị Pê – trú ở bản La Lay cho biết, trước ngày Tết, bà con trong bản cũng chuẩn bị tiền để mua bánh kẹo, mua thịt về ăn Tết. Dù khó khăn mấy cũng phải chuẩn bị bánh, nếp, rượu, thịt và nghỉ vài ngày để đón Tết. Năm nay, có sự quan tâm của bộ đội biên phòng tặng gạo, nếp và hỗ trợ tiền nên ngày Tết sẽ sung túc hơn.

Nằm cách bản La Lay không xa, bên kia biên giới là bản La Lay A Sói (cụm 2, huyện Sa Muồi, tỉnh Salavan, Lào). Trước kia, La Lay A Sói và La Lay là một, nhưng sau hoạch định biên giới thì nơi này chia làm hai. Đến bây giờ, hai bản đối diện vẫn qua lại, kết giao với nhau thân tình. Cũng trong dịp này, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay dành tặng cho người dân bản La Lay A Sói 3 suất quà.

Bà con phấn khởi trước sự quan tâm của lực lượng biên phòng Đồn La Lay

Thiếu tá Hồ Lê Luận - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay cho biết, nhằm đảm bảo giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới dịp Tết, đơn vị đã triển khai kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ trong dịp Tết Nguyên đán. Đơn vị đã tổ chức các ca, kíp trực sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị, tại cửa khẩu và 2 tổ công tác, tổ chức lực lượng tuần tra đường biên và các mốc quốc giới để đảm bảo giữ vững chủ quyền của Tổ quốc.

Thiếu tá Luận nói: “Đóng quân trên địa bàn, lực lượng biên phòng xác định không chỉ lo nhiệm vụ an ninh biên giới, mà việc hỗ trợ người dân ở ta và bản bạn cũng là công việc quan trọng. Cùng với việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để bà con vui Xuân, đón Tết đảm bảo an toàn, đơn vị cũng đã chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương rà soát các hộ có khả năng thiếu đói, đứt bữa trong dịp Tết để có phương án hỗ trợ kịp thời”.

Đăng Đức