Trình Bộ Chính trị quyết định xây dựng công an xã là lực lượng chính quy

Công an xã (Ảnh minh hoạ).

Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh Quý I/2018 của Bộ Tư pháp gửi Chính phủ nêu hiện trạng phải xin rút, xin lùi thời hạn trình đối với một số dự án luật thuộc Chương trình năm 2018 như Luật Công an xã, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Việc rút, lùi các dự án luật trên do có vấn đề mới quan trọng, chưa được thực hiện trong thực tiễn nên cần thêm thời gian nghiên cứu. Ví dụ như vấn đề thi hành án đối với pháp nhân thương mại phạm tội, tha tù trước thời hạn có điều kiện (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự) hoặc việc bổ sung thêm các hàng hóa vào đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường cần có thêm thời gian nghiên cứu, đánh giá kỹ tác động đối với người dân, doanh nghiệp và phải bảo đảm tính khả thi trong quá trình thực hiện (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường).

Riêng dự án Luật Công an xã, lý do cơ quan chức năng rút ra khỏi chương trình, theo Bộ Tư pháp, là do Đề án về kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an đang được trình Bộ Chính trị phê duyệt có định hướng mới về xây dựng lực lượng Công an xã. Cụ thể, đây sẽ là lực lượng chính quy chứ không phải bán chuyên trách như hiện nay.

Theo đề án này, cần phải đưa các nội dung quy định về lực lượng Công an xã vào Luật Công an nhân dân để bảo đảm thống nhất trong việc quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ, chính sách đối với lực lượng công an.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thông báo, những định hướng lớn của đề án trên gồm: Xây dựng tổ chức bộ máy Bộ Công an tập trung, thống nhất, chuyên sâu, tinh gọn đầu mối hoạt động hiệu lực hiệu quả, tăng cường cho cơ sở, theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; không tổ chức cấp trung gian, nâng cao chất lượng các cục trực thuộc Bộ; sắp xếp, thu gọn các đơn vị sự nghiệp công lập, báo chí, y tế; sáp nhập 20 đơn vị Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với Công an tỉnh thành phố để bảo đảm gắn kết, phát huy tối đa nguồn lực trong thực thi nhiệm vụ.

Xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, trước mắt bố trí Công an xã chính quy tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự, tiến tới thực hiện thống nhất trong toàn quốc khi hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan.

Thượng tướng Tô Lâm khẳng định, việc triển khai thực hiện Đề án là phù hợp với các chủ trương, nghị quyết về đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, giảm tầng nấc trung gian trong điều hành; không làm ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ của Công an nhân dân. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất để bố trí, điều chỉnh lại lực lượng, tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở và bố trí Công an xã chính quy.

“Từ đó lực lượng Công an sẽ gần dân hơn, bám sát cơ sở hơn, nắm tình hình và giải quyết hiệu quả các vấn đề về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở; khắc phục được chồng chéo, chia cắt, tăng cường cải cách hành chính; tạo điều kiện tốt hơn để tập trung đầu tư, hiện đại hóa trang bị, phương tiện chiến đấu” - Bộ trưởng Công an nói.

Thế Kha