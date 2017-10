Đánh giá thế nào về hàng trăm bài viết, tài khoản Facebook bôi nhọ cá nhân?

Chưa khắc phục hiệu quả tin xấu độc trên mạng xã hội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội trước Quốc Hội (ảnh: Việt Hưng).

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày trước Quốc hội sáng 23/10 có riêng nội dung về cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Kết quả được đong đếm là việc cắt giảm, đơn giản hóa trên 5.000 thủ tục hành chính. Chính phủ cũng tập trung chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, về nguyên tắc không quá 1 lần/năm, công khai chỉ số cải cách hành chính của các Bộ ngành, địa phương.

Tổ công tác của Thủ tướng tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; khắc phục một bước tình trạng thiếu kỷ luật kỷ cương, nói không đi đôi với làm.

Về vấn đề tổ chức bộ máy, báo cáo nêu con số 3% biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước đã tinh giản được. Chính phủ cũng tập trung chỉ đạo, xử lý những sai phạm của cán bộ, công chức, viên chức trên tinh thần kiên quyết, khách quan, công khai minh bạch; trong đó đã xử lý nghiêm một số cán bộ lãnh đạo và công khai kết luận, tạo niềm tin trong nhân dân.

Thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính, cấm uống bia, rượu trong giờ làm việc, buổi trưa; cấm biếu quà lãnh đạo trong dịp Lễ, Tết; cấm sử dụng xe công đi lễ hội; chấn chỉnh việc cấp biển số xanh cho ô tô doanh nghiệp và nhận ô tô do doanh nghiệp biếu tặng.

Nghiêm túc triển khai kết luận của Tổng Bí thư, của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, các cơ quan của Chính phủ đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc tham nhũng, đưa ra xét xử công khai các vụ án lớn, dư luận quan tâm; thu hồi tài sản có tiến bộ. Chú trọng công tác thanh tra, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực và các vụ việc gây bức xúc. Tổ chức tiếp trên 352 nghìn lượt công dân; giải quyết khoảng 84% vụ khiếu nại, tố cáo.

Lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội, người lãnh đạo đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, tình hình được bảo đảm; bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng của đất nước. Các cơ quan quản lý cũng chủ động ngăn chặn mọi âm mưu chống phá, không để bị động, bất ngờ; xử lý nhiều vụ việc phức tạp, gây rối, tụ tập đông người; trấn áp tội phạm.

Tuy vậy, báo cáo của Chính phủ cũng chỉ rõ thực đời sống, còn những biểu hiện tiêu cực, suy thoái đạo đức lối sống gây bức xúc, nhất là tình trạng xâm hại trẻ em, phụ nữ, bạo lực gia đình. Vẫn xảy ra nhiều vụ trẻ em bị tai nạn, đuối nước. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng còn bất cập; chưa có giải pháp hiệu quả khắc phục tình trạng lợi dụng mạng xã hội đưa tin xấu, độc; còn nhiều sai phạm trong hoạt động báo chí.

Khó khăn trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền

Chủ nhiệm UB Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đại diện cho cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo của Chính phủ.

Thẩm tra những nội dung này, UB Kinh tế của Quốc hội cho rằng, tình hình vi phạm pháp luật và tội pạm vẫn diễn biến phức tạp và nghiêm trọng hơn với sự xuất hiện của một số phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm tham nhũng, buôn lậu, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao gây bức xúc, lo lắng trong xã hội.

An toàn thông tin, an ninh mạng còn nhiều bất cập, còn tình trạng lợi dụng mạng xã hội đưa tin xấu, bôi nhọ, gây mất niềm tin trong nhân dân.

Dẫn lại nội dung báo cáo của Chính phủ về bất cập trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng, Chủ nhiệm UB Kinh tế Vũ Hồng Thanh lưu ý cơ quan quản lý chưa có giải pháp hiệu quả khắc phục tình trạng lợi dụng mạng xã hội đưa tin xấu, độc; còn nhiều sai phạm trong hoạt động báo chí.

Qua công tác chấn chỉnh, xử lý thông tin sai sự thật, xuyên tạc, kích động, phản động trên mạng xã hội, đến nay YouTube đã gỡ bỏ trên 4.400 clip có nội dung xấu, độc hại.

Facebook đã gỡ bỏ 678 tài khoản và bài viết vi phạm, trong đó có 110 tài khoản giả mạo, 394 bài viết và tài khoản kinh doanh trái phép, 174 bài viết và tài khoản bôi nhọ, xuyên tạc cá nhân, tập thể.

UB Kinh tế cũng đánh giá, an ninh trật tự tại một số địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp, đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia còn nhiều khó khăn.

Tình hình khiếu nại, tố cáo tuy có giảm về số lượt, số đơn, số vụ việc nhưng tính chất và mức độ phức tạp lại tăng lên.

Cơ quan thẩm tra đề nghị đánh giá rõ hơn về thực trạng an ninh nông thôn, nguyên nhân chính của các loại tội phạm đang gây bức xúc trong dư luận như giết người, bạo lực học đường, gia đình, xâm hại trẻ em,phụ nữ, tội phạm kinh tế, tham nhũng, ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, môi trường. Theo đó, các cơ quan cần có sự vào cuộc tích cực hơn nữa khi xảy ra các vụ việc vi phạm và sớm công khai kết quả để người dân biết, giám sát.

UB Kinh tế cũng yêu cầu bổ sung đánh giá hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhất là một số dự án có yếu tố nước ngoài và dự án ưu tiên trong lĩnh vực thủy sản để giúp ngư dân ra khơi, bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền, biển đảo và công tác quy hoạch, phân công chức năng, tổ chức, phối hợp giữa các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo.

P.Thảo