Bộ Ngoại giao lên tiếng về thông tin Trung Quốc đe dọa Việt Nam ở Biển Đông

Chiều 3/8, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam, báo giới đặt câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước hành vi đe dọa của Trung Quốc trên Biển Đông.

Theo đó, Trung Quốc đe dọa sẽ tấn công một số căn cứ của Việt Nam nếu Việt Nam không dừng thăm dò lô 136/3 trên Biển Đông.

Một trong những dàn khoan dầu khí của Việt Nam ở Biển Đông (ảnh minh họa)

Trả lời về vấn đề này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định: Tất cả các hoạt động dầu khí liên quan của Việt Nam được tiến hành trong khu vực biển hoàn toàn thuộc quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam được xác lập phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.

“Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của Việt Nam, đóng góp tích cực và thiết thực cho hòa bình và hợp tác ở Biển Đông.” - bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Cũng liên quan đến hoạt động thăm dò dầu khí hợp tác với Tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha được cho là đang bị tạm dừng, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay: Hoạt động dầu khí của Việt Nam với đối tác Tây Ban Nha là hoạt động kinh tế bình thường.

“Lộ trình, tiến độ triển khai dự án là quyết định của doanh nghiệp trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích của các bên liên quan” - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ.

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng yêu cầu các bên liên quan tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông

Bà Lê Thị Thu Hằng cho biết, vấn đề Biển Đông cũng sẽ được đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 50 và các hội nghị liên quan sắp diễn ra tại Manila, Philippines.

Các bộ trưởng ngoại giao ASEAN và của Trung Quốc sẽ xem xét thông qua thỏa thuận khung về bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông, gọi tắt là COC mà đã được các quan chức cấp cao ASEAN và Trung Quốc hoàn tất tại hội nghị SOM ASEAN-Trung Quốc về tham vấn COC.

“Tôi xin khẳng định lại lợi ích chung của các nước ASEAN và khu vực là duy trì hòa bình, an ninh, ổn định trong khu vực và Biển Đông. Trên cơ sở đó, ASEAN luôn nhất trí cần sớm có một bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông hiệu quả và ràng buộc về mặt pháp lý nhằm góp phần bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982” - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh.

Châu Như Quỳnh