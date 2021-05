Xuất khẩu gạo sang Bangladesh tăng rất mạnh trong 4 tháng đầu năm nay cả về lượng lẫn giá trị. Riêng về lượng đã tăng tới gần 300 lần so với cùng kỳ.

Xuất khẩu gạo sang Bangladesh tăng gần 300 lần về lượng và hơn 360 lần về giá trị. Ảnh: TL.

Theo Tổng cục Hải quan, trong 4 tháng đầu năm 2021 xuất khẩu gạo sang đa số các thị trường tăng cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, xuất khẩu gạo sang thị trường Bangladesh trong 4 tháng qua đạt 42.875 tấn, trị giá 25,94 triệu USD. Cùng kỳ năm trước, xuất khẩu gạo sang Bangladesh chỉ đạt 146 tấn, trị giá 71.530 USD.

Như vậy, trong 4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu gạo sang Bangladesh tăng gần 300 lần về lượng và hơn 360 lần về giá trị. Tính về mức tăng trưởng, thì tăng rất mạnh 29.266% về lượng và tăng 36.161% về kim ngạch so với cùng kỳ.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, tháng 4/2021 là tháng thứ 2 liên tiếp xuất khẩu gạo tăng trưởng cả về lượng và kim ngạch so với tháng liền kề trước đó, với mức tăng trên 45% cả về lượng và kim ngạch, đạt 782.159 tấn, trị giá 424,22 triệu USD; so với cùng tháng năm 2020 cũng tăng 53,3% về lượng, tăng 66,8% về kim ngạch. Giá gạo xuất khẩu trong tháng 4/2021 đạt trung bình 542,4 USD/tấn, tăng 8,8% so với tháng 4/2020.

Cộng chung cả 4 tháng đầu năm 2021 xuất khẩu gạo của cả nước đạt trên 1,93 triệu tấn, thu về trên 1,07 tỷ USD, giảm 6,4% về lượng nhưng tăng 8,2% về kim ngạch so với 4 tháng năm 2020. Giá xuất khẩu trung bình tăng 15,6%, đạt 543,4 USD/tấn.

Theo Sơn Trang

Nông nghiệp