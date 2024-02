Ngày 20/2, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa lập biên bản vi phạm đối với chủ xe khách có hành vi nhồi nhét khách, tổng mức phạt 45 triệu đồng.

Trước đó, chiều tối ngày 19/2, tại km 1378+200 đường Hồ Chí Minh, thuộc thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, Quảng Nam, Tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT đường bộ số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam và Công an huyện Phước Sơn phát hiện, lập biên bản xe khách biển kiểm soát 18F-005.36, do lái xe V.V.T. điều khiển, chở đến 37 người, trong khi xe chỉ được phép chở 24 người.

Xe khách 24 chỗ, nhồi nhét đến 37 người (Ảnh: Công an Quảng Nam).

Theo tường trình của tài xế, xe này đón khách ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đi Bình Phước.

Tổ tuần tra kiểm soát đã xác minh và lập biên bản vi phạm đối với chủ phương tiện là Công ty cổ phần du lịch Trường Khoa. Với hành vi vi phạm này, công an đã lập biên bản với tổng mức phạt 45 triệu đồng.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam khuyến cáo, người dân khi đặt vé và đón xe cần lựa chọn các nhà xe uy tín, đặt mua vé trước và vào bến xe để đi.

Hành khách không thỏa hiệp, chấp nhận các nhà xe nhồi nhét khách, không thực hiện đúng các cam kết hợp đồng khi đặt vé nhằm đảm bảo an toàn cho chính mình và người thân.

Việc xe khách nhồi nhét, chở người quá số lượng quy định sẽ làm gia tăng nguy cơ rủi ro tai nạn giao thông khi đi trên đường; đặc biệt là các tuyến đường quanh co, đồi núi.