Xử phạt tài xế xe khách lấn làn, vượt ẩu, bị người dân tố cáo

Ngày 19/12, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho hay, ngày 18/12, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh này đã xác minh, xử lý 1 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh thông qua video, hình ảnh người dân cung cấp.

Lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Bình làm việc với lái xe vi phạm (Ảnh: Công an Thái Bình).

Trước đó, qua trang Zalo "Công an tỉnh Thái Bình", cơ quan công an tiếp nhận phản ánh kèm theo video, hình ảnh do người dân cung cấp.

Cụ thể, khoảng 11h06 ngày 23/11, trên tuyến đường quốc lộ 10 thuộc địa phận xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, xe khách Đạt Lam mang BKS 36B-037.29 có hành vi lấn làn, vượt ẩu, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Tiếp nhận thông tin phản ánh, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Bình đã xác minh, tiến hành triệu tập, làm việc với anh L.T.Đ. (50 tuổi), trú tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa là tài xế điều khiển xe khách trên.

Cơ quan công an đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng đối với anh Đ. về hành vi đi không đúng làn đường quy định.