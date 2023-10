Chiều 9/10, thông tin từ Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An), đơn vị đã lập biên bản xử phạt tài xế xe tải không nhường đường cho xe ưu tiên của Bộ Công an đi làm nhiệm vụ tại Nghệ An.

Xe ưu tiên bị tài xế xe tải ở Nghệ An cản đường (Ảnh cắt từ clip).

Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu đã lập biên bản; Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định xử phạt tài xế 7 triệu đồng, tước bằng lái xe 3 tháng.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 11h20 ngày 8/10, tài xế Nguyễn Khắc H. (trú xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) điều khiển xe tải cẩu tự hành mang biển kiểm soát 61C-187.01, lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn thuộc địa bàn huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Tài xế H. bị phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái xe 3 tháng (Ảnh: Nguyễn Duy).

Cùng lúc đó, đoàn xe của Bộ Công an đi làm nhiệm vụ tại Nghệ An, dù đã phát tín hiệu nhiều lần nhưng tài xế H. không nhường đường.

Sau khi nhận được tin báo, các chiến sĩ Cảnh sát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An đã đuổi theo yêu cầu tài xế này dừng phương tiện để làm rõ.

Trong quá trình lực lượng cảnh sát giao thông xử lý, tài xế này liên tục gọi điện thoại "cầu cứu" những người thân quen.