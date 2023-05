Xôn xao clip người tự xưng trưởng công an huyện văng tục, dọa đánh người

Ngày 27/5, trên mạng xã hội xuất hiện video về một vụ việc, liên quan nhóm người mặc sắc phục công an đang xử lý trường hợp người và phương tiện vi phạm giao thông.

Đáng nói, trong clip được đăng tải trên mạng xã hội, có một người mặc sắc phục công an tự xưng là trưởng công an huyện, và có những hành vi xưng hô "mày", "tao", văng tục, chửi bậy đối với một người dân. Thậm chí, người này còn đe dọa sẽ cho người dân "ăn đòn".

Hình ảnh lực lượng chức năng yêu cầu anh H. cho lái xe đánh phương tiện về trụ sở Công an huyện Bảo Thắng (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi bài viết được đăng tải đã thu hút rất nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận . Đa số ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi thiếu chuẩn mực của người đàn ông tự xưng là trưởng công an huyện kể trên.

Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng, tài xế vi phạm giao thông có thể đã chống đối, không hợp tác với cơ quan chức năng dẫn đến sự việc trên.

Người đàn ông bị người tự xưng trưởng công an huyện văng tục

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, sự việc kể trên xảy ra vào khoảng 0h ngày 7/5, tại đường tỉnh 152, đoạn qua xã Xuân Giao (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai).

Hình ảnh người đàn ông tự xưng là trưởng công an huyện có hành vi văng tục, đe dọa anh H. (Ảnh cắt từ clip).

Phản ánh sự việc tới báo Dân trí, anh Đặng Xuân H. (33 tuổi, quê Bắc Ninh) cho biết, bản thân mình chính là nhân vật bị vị "trưởng công an huyện" trong clip trên mạng xã hội đe dọa và chửi bới.

Theo anh H., vào tối 6/5, anh nhận được cuộc gọi từ hai tài xế xe đầu kéo của mình về việc, hai xe chở hàng của anh đang bị Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) tạm giữ. Sau khi nhận được tin, anh đã đi ô tô từ Bắc Ninh lên Lào Cai.

"Qua trao đổi ban đầu với CSGT thì được biết, 2 xe đầu kéo chở hàng của tôi chở quá trọng tải, và hai tài xế xe đầu kéo không mang theo giấy phép lái xe nên bị cảnh sát lập biên bản xử lý", anh H. kể.

Cũng theo anh H., sau khi bị lập biên bản, 2 tài xế xe đầu kéo của anh cũng đã ký và chấp hành đầy đủ. Tuy nhiên, khi anh chuẩn bị đón hai tài xế xe đầu kéo về nhà, thì lực lượng CSGT có nhờ anh cho tài xế đánh 2 xe vi phạm về trụ sở công an.

"Lúc này cũng đã quá muộn, hai tài xế của tôi cũng đã rất mệt mỏi sau quãng đường dài, nếu lái xe không đủ điều kiện sức khỏe gây tai nạn, khi đó ai chịu trách nhiệm. Tôi có nói với CSGT rằng các anh cứ lập biên bản, tạm giữ phương tiện và cho xe cẩu kéo phương tiện về bãi, tôi sẽ luôn chấp hành. Tiền cẩu kéo tôi cũng sẽ chịu", anh H. nói.

Anh H. kể, sau đó khoảng 30 phút thì có khoảng 4 người đàn ông mặc thường phục tới và có trao đổi gì đó với CSGT. Sau đó có một xe ô tô chở 6 người mặc sắc phục công an cũng tới.

Hình ảnh anh H. bị một trong số 4 người mặc thường phục lao vào hành hung (Ảnh cắt từ clip).

"Lúc này một người đàn ông mặc sắc phục công an tới hỏi và yêu cầu tôi cho lái xe đánh phương tiện về trụ sở công an. Khi tôi đang trình bày thì người này tự xưng là trưởng công an huyện và văng tục, xúc phạm tôi. Sau đó khi tôi quay lại ô tô thì bất ngờ bị 2 trong số 4 người đàn ông mặc thường phục lao vào hành hung. Đáng nói thấy sự việc thì vị trưởng công an huyện kia phớt lờ đi và không ý kiến gì cả", anh H. bức xúc.

Theo anh H., sau đó khoảng 1h ngày 7/5, anh cùng 2 tài xế và 2 người đi cùng khác bị đưa về trụ sở Công an huyện Bảo Thắng. Tại đây, anh bị cảnh sát thu điện thoại và xóa hết dữ liệu trong máy.

"Tại trụ sở công an, tôi còn bị cảnh sát yêu cầu thổi nồng độ cồn và test ma túy. Tuy nhiên cả tôi và các tài xế của tôi đều không ai dính. Sau đó tới 5h sáng tôi được thả về", anh H. chia sẻ.

Cũng theo anh H., sau đó vài ngày, anh đã lên Công an huyện Bảo Thắng để nộp phạt. Sau đó anh đã làm đơn phản ánh sự việc lên Công an tỉnh Lào Cai.

"Sự việc trên mạng xã hội đang là sai bản chất?"

Liên quan tới vụ việc này, chiều 27/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Nguyễn Minh Thắng, Trưởng công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) cho rằng, sự việc đăng tải trên mạng xã hội "đang là sai bản chất".

Nói về nhân vật tự xưng là trưởng công an huyện trong clip trên mạng xã hội, ông Thắng cho biết "đang cho anh em kiểm tra thông tin này để báo cáo lại, vì việc này liên quan tới mạng xã hội nên cần phải cẩn trọng".

Trao đổi thêm với phóng viên Dân trí, đại diện Công an tỉnh Lào Cai cho biết, hiện công an tỉnh đã nắm được sự việc và đang cho cán bộ làm báo cáo. Khi nào có thông tin chính thức sẽ cung cấp lại sau.