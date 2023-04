Xôn xao clip bảo vệ bị đánh gục trước cổng công ty ở Bình Dương

Sáng 2/4, mạng xã hội xuất hiện video dài gần 1 phút, ghi cảnh một nam bảo vệ bị hai thanh niên đe dọa, đẩy ra khỏi công ty. Sau đó, một người dùng tay đấm vào mặt khiến bảo vệ ngã xuống đất. Khi vừa đứng dậy, bảo vệ tiếp tục bị thanh niên dùng chân đá trúng hàm mặt khiến nạn nhân nằm úp, bất động dưới đất một lúc.

Nam bảo vệ bị thanh niên đấm, đá vào hàm mặt trước cổng công ty (Ảnh cắt từ clip - Nguồn: Beat Bình Dương).

Khi người dân đến can ngăn, hai thanh niên rời đi. Nạn nhân bị choáng váng một lúc rồi đứng dậy, đi vào công ty.

Sau khi video được đăng tải, nhiều người bức xúc trước hành vi côn đồ của hai thanh niên trên và mong muốn công an sớm vào cuộc xử lý.

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra khoảng 17h chiều 1/4, trước cổng Công ty T.H., đường An Phú 02, phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an phường An Phú xác nhận, hai thanh niên (xuất hiện trong clip) đang ăn nhậu thì nghe một số người nói rằng nhân viên bảo vệ khó khăn với công nhân nên qua "nói chuyện".

"Trong lúc nói chuyện, hai bên xảy ra xô xát dẫn đến nam bảo vệ bị đánh. Công an phường đã lập hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính 2 thanh niên", lãnh đạo Công an phường An phú nói.