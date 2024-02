Xe trung chuyển nhồi nhét khách, "đại náo" đường lên đền Nưa - Am Tiên (Video: Thanh Tùng).

Sáng mùng 9 tháng Giêng xuân Giáp Thìn 2024, đông đảo du khách đổ về khu Di tích lịch sử, văn hóa quốc gia đền Nưa - Am Tiên (thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) để dự lễ "mở cổng trời".

Do lượng phương tiện đông đúc, không thể di chuyển lên vị trí bãi đỗ xe ở cổng đền, nhiều du khách lựa chọn gửi xe ở chân núi Nưa để đi bộ hoặc bắt xe trung chuyển của ban quản lý lên đền Nưa - Am Tiên dâng hương, cầu may.

Tuy nhiên, nhiều du khách phản ánh, quá trình di chuyển, các xe trung chuyển của ban quản lý không đảm bảo an toàn. Cụ thể, tài xế xe trung chuyển chạy ẩu, nhồi nhét khách, gây mất an toàn cho du khách.

"Mỗi khi thấy xe trung chuyển đi qua chúng tôi lo nơm nớp. Mặc dù đường đông người qua lại nhưng tài xế chạy rất nhanh, đặc biệt là khi xuống dốc, họ bóp còi inh ỏi rồi chạy loạn xạ cả tuyến đường. Đây là khu du lịch tâm linh, ban quản lý cần có biện pháp khắc phục để tránh tình huống đáng tiếc xảy ra", anh Nguyễn Văn Cương (du khách) bức xúc.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại khu di tích đền Nưa - Am Tiên có hàng chục xe trung chuyển. Loại xe ban quản lý sử dụng để chở khách là xe ô tô 9 chỗ ngồi và xe tải chế (có hình dáng giống xe điện).

Điều đáng nói, đa số các xe này chở quá số người quy định, hành khách đứng vắt vẻo trên bệ lên xuống của chiếc xe, mất an toàn. Thậm chí, những chiếc xe tải "nhái" xe điện không có biển kiểm soát.

Quá trình lưu thông trên đường, những chiếc xe này chạy ẩu, phóng nhanh, mỗi khi đi qua đoạn đường đất bụi bay mù mịt.

Mỗi khi xe trung chuyển đi qua đoạn đường đất, du khách lại hưởng cả cơn bão bụi.

Những chiếc xe liên tục rời bến trong tình trạng nhồi nhét du khách.

Qua tìm hiểu, giá mỗi chuyến xe trung chuyển được tính 25.000 đồng/người, hành trình di chuyển từ chân núi lên đền Nưa - Am Tiên (khoảng 5km). Đối với giá vé xe tải "nhái" xe điện, du khách phải trả 10.000 đồng/người để đi từ bãi trông xe (cách đền gần 1km) đến gần khu vực cổng đền. Trong ảnh, đông đảo du khách đứng đợi đến lượt lên xe trung chuyển để về bãi đỗ xe.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Thành Luân - Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn - cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin và chỉ đạo ông Lê Quang Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn - kiểm tra, xử lý.