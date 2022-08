Xe tải lật sau va chạm 2 xe máy, 4 người tử vong

Thông tin ban đầu, tối 10/8, trên quốc lộ 49A đoạn qua huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, xe tải chở keo tràm va chạm với 2 xe máy lưu thông ngược chiều rồi bị lật.

Cú va chạm khiến 2 người ngồi trên xe máy tử vong tại chỗ; 2 người ngồi trên xe tải rơi xuống vực và cũng tử vong. Ngoài ra, 2 người khác bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an huyện A Lưới, Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khẩn trương đến hiện trường triển khai cứu nạn cứu hộ, phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Lực lượng công an làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: D.Q.T.)

Cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Sáng 11/8, tin từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã yêu cầu Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng khẩn trương nắm tình hình, vào hiện trường tại Thừa Thiên Huế sáng sớm nay để phối hợp với địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

An Nhiên