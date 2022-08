Xe tải cháy ngùn ngụt, 2,5 tỷ đồng ra tro

Ngày 24/8, ông Huỳnh Văn Khoa - Chủ tịch UBND huyện Tuy An - cho biết trên quốc lộ 1 đoạn chạy qua địa phương này vừa xảy ra một vụ cháy xe chở hàng, gây thiệt hại về tài sản hơn 2,5 tỷ đồng.

Vụ cháy xảy ra khoảng 5h sáng cùng ngày, lúc này xe chở hàng mang biển kiểm soát 89C-20739 do tài xế Đậu Ngọc Thái (SN 1988, trú tỉnh Nghệ An) điều khiển đang lưu hành theo hướng Bắc - Nam, khi đến địa phận thuộc xã An Dân (huyện Tuy An) thì xe tự bốc cháy.

Xe chở hàng bốc cháy ngùn ngụt khi đang lưu thông trên quốc lộ 1 (Ảnh: Minh Châu).

Phát hiện vụ cháy, tài xế đã bỏ chạy thoát thân kịp thời. Tuy nhiên, toàn bộ hàng hóa trên xe, cùng phương tiện bị thiêu rụi hoàn toàn; ước tính tổng thiệt hại hơn 2,5 tỷ đồng.

Thời điểm xe bốc cháy, do hàng hóa trên xe là mui, nệm làm lửa cháy rất lớn khiến cho các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1 bị ùn ứ, ách tắc hàng cây số.

Toàn bộ phương tiện và hàng hóa trên xe bị thiêu rụi hoàn toàn (Ảnh: Minh Châu).

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT và Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Phú Yên có mặt tại hiện trường triển khai dập tắt đám cháy và phân luồng giao thông.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.