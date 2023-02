Xe Mazda liên tục va chạm với 4 ô tô trong khu đô thị

Sáng 28/2, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an phường La Khê (quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22h15 ngày 27/2 tại tuyến đường trong khu đô thị Văn Khê. Đội CSGT - Trật tự Công an quận Hà Đông đang thụ lý, làm rõ vụ việc.

Theo nhân chứng, vào thời điểm trên, xe ô tô nhãn hiệu Mazda mang biển kiểm soát 30A- 326xx do một nam tài xế điều khiển, lưu thông theo hướng từ khu đô thị Văn Khê ra đường Tố Hữu.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Thu Hiền).

Khi xe này đến trước cửa chung cư CT2 (khu đô thị Văn Khê), bất ngờ đâm vào một xe bán tải đang đỗ ven đường. Sau cú va chạm, nam tài xế cho xe lùi lại, va chạm tiếp với ô tô nhãn hiệu Mazda màu đen mang BKS 30F-581xx.

Chưa dừng lại, ô tô này tiếp tục tiến lên và đâm vào taxi mang biển kiểm soát 30E- 030xx. Do cú lao nhanh, sau đó xe ô tô Mazda tiếp tục tông trúng và làm hư hỏng một xe ô tô khác.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, sau khi gây ra tai nạn, nam tài xế ô tô Mazda 30A- 326xx đã rời khỏi hiện trường.

Chiếc ô tô Mazda trắng (bên trái) gây tai nạn liên hoàn (Ảnh: Nguyễn Đại).

"Sau khi nhận được tin báo, Công an phường La Khê phối hợp với Đội CSGT- Trật tự Công an quận Hà Đông xuống hiện trường để giải quyết vụ tai nạn. Bước đầu ghi nhận, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng 5 chiếc ô tô bị hư hỏng", vị lãnh đạo Công an phường La Khê thông tin.