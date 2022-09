Xe container được trục vớt từ dưới lòng sông Hồng

Trao đổi với Dân trí ngày 6/9, lãnh đạo Đội CSGT huyện Gia Lâm cho biết, chiếc xe container rơi xuống sông Hồng đã được trục vớt. Xe do tư nhân trục vớt và nhà xe chịu chi phí. Sau khi được vớt lên bờ, chiếc xe được đưa về bãi giữ xe của thành phố.

Chiếc xe được trục vớt từ dưới lòng sông Hồng (Ảnh: Lê Quang Minh)

Xe trục vớt ven sông Hồng đoạn dưới chân cầu Thanh Trì (Ảnh: Lê Quang Minh).

"Hồ sơ vụ việc đang được cơ quan chức năng làm. Nhà xe chắc chắn sẽ bị xử phạt", vị lãnh đạo khẳng định.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đến thời điểm chiều ngày 6/9, hệ thống lan can và dải phân cách trên cầu Thanh Trì đã được sửa chữa. Hệ thống phao, biển, đèn báo hiệu cảnh báo nguy hiểm ở nơi chiếc xe rơi xuống cũng đã được dỡ bỏ.

Hệ thống phao, biển, đèn cảnh báo đã được dỡ bỏ (Ảnh: Thế Hưng).

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tổng hợp - Công an huyện Gia Lâm, vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ. Nếu có dấu hiệu vi phạm hành chính đơn vị sẽ chuyển cảnh sát giao thông xử phạt, nếu có dấu hiệu tội phạm thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố.

Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 4h ngày 30/8, tại km164+600 cầu Thanh Trì (Hà Nội), xe ô tô biển kiểm soát 15C-134.91 do lái xe L.V.T. (38 tuổi, ở Giao Thủy, Nam Định) điều khiển đã va vào dải phân cách mềm và lan can cầu. Cú đâm làm đổ 24m dải phân cách mềm, 3 khoảng lan can. Toàn bộ người cùng xe đầu kéo và rơ moóc lao xuống sông Hồng.

Rất may thời điểm xảy ra vụ tai nạn, cầu Thanh Trì vắng người và phương tiện lưu thông nên không gây hậu quả nghiêm trọng. Tài xế xe container đã chui được ra khỏi xe và bơi vào bờ an toàn.

Một số hình ảnh trục vớt xe:

Xe chuyên dụng để cứu hộ (Ảnh: Lê Quang Minh).

Chiếc xe nằm dưới lòng sông Hồng đã được trục vớt lên bờ (Ảnh: Lê Quang Minh).

Nhiều bộ phận của xe đã hỏng hóc sau tai nạn (Ảnh: Lê Quang Minh).

(Ảnh: Lê Quang Minh).

Phần đầu xe (Ảnh: Lê Quang Minh).