Xác minh hình ảnh cô gái trẻ nghi bị sàm sỡ ở Hà Nội

Ngày 18/7, trên mạng xã hội lan truyền clip quay lại cảnh một cô gái trẻ nghi bị sàm sỡ ở ngõ 62 phố Triều Khúc.

Theo hình ảnh ghi lại, vào đêm 17/7, khi cô gái trẻ đang đi bộ chuẩn bị vào nhà thì một nam thanh niên (mặc áo phông, quần đùi đen) bám sát phía sau. Sau khi cô gái vừa vào nhà, nam thanh niên này cũng lao vào trong, rồi bỏ chạy sau khoảng 5 giây. Người đăng bài viết miêu tả cô gái đã bị sàm sỡ.

Liên quan tới vụ việc, sáng 19/7, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo UBND phường Thanh Xuân Nam cho biết, hiện đơn vị đã nhận được thông tin như trên từ phía công an phường thông báo. Công an phường đang cho cán bộ xác minh.

Hình ảnh nam thanh niên lao vào nhà cô gái rồi chạy đi ngay sau đó (Ảnh: Cắt từ clip).

"Theo như thông tin từ phía công an thì bị hại chưa trình báo vụ việc. Chiều qua (18/7), cơ quan công an cũng đã tìm cô gái và nắm được thông tin bị hại đang đi làm. Do con ngõ 62 Triều Khúc thông sang xã Tân Triều (huyện Thanh Trì) nên lực lượng chức năng vẫn đang phải xác minh thêm, khi nào có thông tin chính thức chúng tôi sẽ cung cấp sau", vị lãnh đạo UBND phường nói.