Xác minh clip CSGT khống chế người vi phạm ở TPHCM

Ngày 10/2, người dùng mạng xã hội chia sẻ clip ghi cảnh hai cán bộ CSGT làm việc với người đàn ông được cho là vi phạm luật giao thông.

Theo nội dung clip, một cán bộ đè người đàn ông xuống. Sau vài giây, người này thoát ra được và lùi lại phía cửa nhà dân. Vị CSGT tiếp tục tiến tới, yêu cầu người đàn ông ngồi xuống.

CSGT khống chế người vi phạm giao thông trên đường ở TPHCM

"Tôi nói ông ngồi xuống, ngồi xuống… Ai cho ông giật đồ của công an", một cán bộ hỏi và yêu cầu người đàn ông chấp hành. Trong khi đó, người đàn ông vòng tay lại nói: "Dạ,… tôi cầm coi thôi chứ có làm gì đâu".

Qua xác minh, vụ việc xảy ra trước số nhà 194 Nguyễn Thị Thập, quận 7, TPHCM. Hai cán bộ trên thuộc Đội CSGT - Trật tự Công an quận 7. Người dân chứng kiến vụ việc đã dùng điện thoại ghi hình và đăng lên mạng xã hội.

Một số người dân địa phương cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 9/2. Thời điểm trên, người đàn ông lái ô tô đi vào đường Nguyễn Thị Thập không đúng khung giờ quy định và bị CSGT lập biên bản. Trong quá trình xử lý, người này giật biên bản từ CSGT và xảy ra vụ việc trên.

Một cán bộ Công an quận 7 cho biết, hai cán bộ CSGT trong clip thuộc Đội CSGT - Trật tự Công an quận 7. Công an quận đã nắm thông tin vụ việc và đang xác minh, làm rõ.