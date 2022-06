Vùng nắng nóng gay gắt bao phủ từ miền Bắc tới Phú Yên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ở Bắc Bộ, Nam Định và Hưng Yên sẽ là khu vực nóng nhất vào trưa, chiều nay. Dự báo nhiệt độ lên mức gay gắt là 37 độ C. Thủ đô Hà Nội, Hải Dương, Ninh Bình, Hòa Bình ở mức nắng nóng khoảng 35 - 36 độ C. Các nơi khác dưới 34 độ C. Tuy nhiên do độ ẩm cao phần lớn đều trên 65% nên không khí rất oi bức, khó chịu.

Với Trung Bộ, số điểm nắng nóng gay gắt vào trưa và chiều nay sẽ nhiều hơn. Vinh (Nghệ An), Hà Tĩnh, Đồng Hới (Quảng Bình), Huế, Hội An (Quảng Nam), Quảng Ngãi đều 37 - 38 độ C. Các nơi khác là Thanh Hóa và Tuy Hòa (Phú Yên) phổ biến từ 35 - 36 độ C. Người dân nên hạn chế các hoạt động ở ngoài trời từ 11h - 17h để tránh say nắng, say nóng.

Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ trời sẽ nắng nhiều đến khoảng 15h. TPHCM và nhiều nơi ở Nam Bộ thấy nóng rõ vào giữa trưa và đầu giờ chiều khi nhiệt độ tăng lên 32 - 34 độ. Tây Ninh chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ. Sau 15h, mây dông sẽ phát triển và mưa trên diện hẹp. Mưa sau ngày nắng mạnh tiềm ẩn nguy cơ cao đi kèm dông sét, gió giật mạnh.

Hôm nay, 13/6, nắng nóng trải rộng khắp cả nước. (Ảnh: Hữu Nghị).

Thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 13/6:

Phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, riêng Hòa Bình ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ; riêng Hòa Bình 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, khu vực đồng bằng có nắng nóng, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ; riêng khu vực đồng bằng 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến TT-Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 31-34 độ.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.