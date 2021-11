Vụ xe đưa đón học sinh rơi cửa: Đề nghị xử lý cá nhân, tổ chức liên quan

Dân trí Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Chủ tịch các tỉnh Sơn La, Đắk Lắk, Gia Lai xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc không bảo đảm an toàn khi vận hành phương tiện chở học sinh.

Chiếc xe chở các cháu học sinh xảy ra vụ tai nạn ở Sơn La (Ảnh: Lê Nam).

Ngày 23/11, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có công điện gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân, kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, về việc khắc phục hậu quả và ngăn ngừa tai nạn giao thông đối với trẻ em.

Cụ thể, theo tổng hợp báo cáo từ Văn phòng Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong tháng 11/2021 liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến trẻ em và học sinh.

Cụ thể, vào ngày 22/11, trên QL12 thuộc địa bàn Huyện Sông Mã (Sơn La) xảy ra vụ tai nạn hi hữu. Xe ô tô khách 16 chỗ biển số 26B-007.01 chở 19 học sinh sau giờ tan học, khi xe đang lưu thông thì bị bung chốt cửa xe khiến một học sinh văng xuống đường tử vong.

Ngày 1/11, tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô BKS 81U-30078, do học sinh lớp 9 (SN 2007) điều khiển va chạm với xe ô tô tải, làm 2 học sinh tử vong.

Ngày 2/11/2021, tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ tai nạn giao thông do xe ô tô BKS 51B-02365 chở 30 học sinh, do không đóng cửa khi lưu thông, khiến cho một học sinh lớp 6 bị rơi xuống đường, và bị chính xe ô tô này cán lên người dẫn đến tử vong.

Để khắc phục hậu quả và không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông thương tâm tương tự, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị các tỉnh Sơn La, Đắk Lắk, Gia Lai khẩn trương xác minh, kết luận về nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn nêu trên, xem xét trách nhiệm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc không bảo đảm an toàn khi vận hành phương tiện chở học sinh; giao xe mô tô cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe điều khiển dẫn đến tai nạn.

Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh, và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, đặc biệt là hoạt động vận chuyển đưa đón học sinh và trẻ em, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm.

Chủ tịch các tỉnh phải yêu cầu các đơn vị vận tải, thực hiện nghiêm quy định về việc lắp camera giám sát trên xe ô tô kinh doanh vận tải.

Lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia yêu cầu, lãnh đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với các cơ quan chức năng ngành GTVT, và công an trên địa bàn địa phương, kiểm tra bảo đảm các điều kiện an toàn đối với phương tiện đưa đón học sinh, cam kết và thực hiện nghiêm yêu cầu học sinh phải có chỗ ngồi và thắt dây an toàn khi lưu thông trên xe ô tô đưa đón học sinh.

Văn Yên