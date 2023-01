Vụ thi thể người chồng trong ô tô dưới sông Đà: Nạn nhân tự gây tai nạn

Liên quan tới vụ thi thể người chồng mất tích ở Sơn La được tìm thấy trong chiếc xe ô tô dưới sông Đà, ngày 14/1, lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La) cho biết, cơ quan công an đã xác định được nguyên nhân ban đầu dẫn tới cái chết của anh B.V.T. (trú tại phường Quyết Tâm, TP Sơn La).

Theo đó, qua khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, Công an huyện Quỳnh Nhai xác định, do anh B.V.T. không quen đường, tự lái xe lao xuống sông Đà (khu vực cách cầu Pá Uôn khoảng 1km, thuộc xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai) rồi tử vong do bị ngạt khí.

Lực lượng chức năng trục vớt chiếc ô tô của anh T. lên bờ lúc 20h ngày 12/1 (Ảnh: Hoàng Bằng).

"Qua xác định, cơ quan điều tra nhận thấy vụ việc không có dấu hiệu hình sự nên không khởi tố vụ án. Nạn nhân được xác định lái xe tự gây tai nạn rồi lao xuống sông Đà và tử vong trong xe. Hiện thi thể anh T. đã được bàn giao về cho gia đình để lo hậu sự", lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Nhai thông tin.

Trao đổi với PV Dân trí, chị Cà Thị Hà (40 tuổi, vợ anh T.) cho biết, sáng sớm 10/1, anh T. đi xe ô tô mang biển kiểm soát 26A-022xx đến xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai để cứu hộ ô tô cho khách hàng. Đêm cùng ngày, anh T. thông báo với gia đình đã xong việc và chuẩn bị về nhà, sau đó gia đình không thể liên lạc được nữa.

Lực lượng chức năng trục vớt chiếc xe dưới sông Đà (Ảnh: Hoàng Bằng).

Dự cảm không lành, gia đình đã đăng tin tìm kiếm và báo với lực lượng chức năng. Khoảng trưa 12/1, gia đình nhận được thông tin chiếc xe chìm dưới Sông Đà, ở gần cầu Pá Uôn, thuộc xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai.

Đến khoảng 20h ngày 12/1, lực lượng chức năng đã trục vớt được chiếc xe ô tô của anh T. dưới sông Đà. Thi thể của anh T. được tìm thấy trong xe. Thời điểm phát hiện, nạn nhân ngồi ghế lái, vẫn đeo dây bảo hiểm.