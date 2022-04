Vụ cả gia đình gặp nạn trên đường đi du lịch: Lời kể của tài xế xe tải

Hiện trường vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ, 3 người phải đi cấp cứu.

Như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 12h30 ngày 28/4, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn thôn Tân Tiến, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, Nghệ An, xe tải mang biển kiểm soát 37H-006.xx, do tài xế L.A.L. (SN 1987, trú thành phố Vinh, Nghệ An) điều khiển lưu thông hướng Nam - Bắc, va chạm với ô tô con mang biển kiểm soát 30H-5981, lưu thông theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến xe con bẹp dúm, biến dạng hoàn toàn, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe trên đường, xe tải bị hư hỏng nặng phần đầu. Người đàn ông điều khiển xe con được xác định tử vong tại chỗ, một người phụ nữ mắc kẹt trong tình trạng nguy kịch. Còn có 2 trẻ nhỏ (chưa rõ danh tính) được người dân địa phương kịp thời cạy cửa đưa đi cấp cứu.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông. Đồng thời gọi xe cẩu (cứu hộ giao thông), đến ứng cứu người còn sống sót trong chiếc xe ô tô con.

Anh Nguyễn Hữu Anh - người trực tiếp cứu hộ vụ tai nạn cho biết: "Sau khi nhận được tin báo, tôi đã điều xe cẩu lên để cứu nạn nhân còn sống còn lại mắc kẹt trong xe. Vì nạn nhân bị thanh chắn cửa trước và sau đè vào đùi nên phải dùng xe cẩu có lực mạnh để kéo ra đưa đi cấp cứu. Riêng hai cháu nhỏ ngồi ghế phía sau được người dân bế ra trước đó.

Tôi đã chứng kiến nhiều vụ tai nạn nhưng đây là một trong những vụ tai nạn rất thảm khốc. Tôi hy vọng các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ tai nạn".

Trao đổi với PV Dân trí, anh L.A.L. - tài xế xe tải mang BKS 37H-006.xx liên quan vụ tai nạn, vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh L. kể, vào khoảng 12h30 ngày 28/4, anh điều khiển chiếc xe tải lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, trên xe không có hàng hóa. Khi đến địa bàn thôn Tân Tiến, anh phát hiện chiếc xe con mang BKS 30H-5981 chạy hướng ngược lại có dấu hiệu mất lái.

Lúc này anh chứng kiến xe con đâm vào taluy rồi lao sang làn đường ngược lại nơi xe của anh đang di chuyển.

Tình huống quá cấp bách, "tôi cố gắng đánh lái sang phía sát bên phải đường vẫn không tránh đường cú va chạm", anh L. bàng hoàng nhớ lại.

Được biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên chiếc xe con màu đó có 4 người trong một gia đình quê ở tỉnh Phú Thọ. Chiếc xe đi cuối cùng trong đoàn xe của một câu lạc bộ xe ô tô Việt Nam đang hướng Bắc vào tỉnh Nghệ An để du lịch dịp nghỉ dịp lễ 30/4 và 1/5.

Đến 15h30 cùng ngày, Công an huyện Tân Kỳ vẫn đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ tai nạn khiến 4 người trong một gia đình thương vong:

Chiếc xe con bị bẹp dúm hoàn toàn.

Lực lượng chức năng và người dân mất khoảng 30 phút mới đưa được các nạn nhân ra khỏi xe.