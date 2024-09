Vụ bờ kè 80 tỷ đồng sạt lở sau 5 tháng sử dụng: Chủ đầu tư nói gì?

Sáng 4/9, tại cuộc họp giao ban báo chí định kỳ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang, ông Dương Khánh Bình - Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Giang Thành (đại diện chủ đầu tư) - đã trả lời báo chí về dự án bờ kè 80 tỷ đồng hư hỏng sau 5 tháng sử dụng.

"Có vấn đề gì đó chưa ổn về thiết kế"?

Theo ông Bình, dự án bờ kè nói trên hoàn thành, nghiệm thu giữa tháng 3. Đến khoảng tháng 7, công trình có hiện tượng lún nền, chủ đầu tư đã đề nghị nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát tháo dỡ gạch lát để hoàn thiện lại.

Ngày 4/8, địa phương phát hiện 3 phân đoạn A35, A36 và A37 của thân kè cao 3,5m đổ ra phía sông 30-100cm so với ban đầu. Đến ngày 5/8, bờ kè sạt lở khoảng 70m.

Theo Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Giang Thành, bờ kè sạt lở gây thiệt hại ban đầu khoảng 300 triệu đồng. Sau sự cố, địa phương đã họp với các đơn vị có liên quan, yêu cầu kiểm tra lại toàn bộ tuyến kè.

Một đoạn bờ kè kênh Hà Giang bị sạt lở (Ảnh: Phương Vũ).

Ông Bình thông tin, quá trình thi công có 1-2 phân đoạn xảy ra tình trạng tương tự nhưng đã khắc phục xong. Riêng đối với 3 phân đoạn kè xảy ra sự cố, đơn vị lý giải là "do địa chất thay đổi cục bộ, có vấn đề gì đó chưa ổn về thiết kế".

Phía chủ đầu tư đã đề xuất UBND huyện thuê một đơn vị độc lập khác kiểm tra lại toàn bộ dự án. Đơn vị độc lập đang tính toán xem dự án có đạt theo tiêu chuẩn thiết kế hay không; phía tư vấn thiết kế phải quan trắc toàn tuyến và có báo cáo cụ thể.

"Do công trình này đang trong thời gian bảo hành nên chi phí khắc phục sự cố sẽ do các đơn vị thiết kế, giám sát, thi công chịu. Riêng chi phí thuê đơn vị độc lập để kiểm tra tính ổn định của dự án sẽ do chủ đầu tư chi trả", ông Bình nói.

Công trình bờ kè chống sạt lở kênh Hà Giang hư hỏng sau 5 tháng sử dụng (Ảnh: Phương Vũ).

"Đơn vị nào có lỗi đơn vị đó phải sửa và chịu trách nhiệm"

Khi được phóng viên hỏi về phần trách nhiệm để xảy ra sự cố trên, ông Dương Khánh Bình cho biết quan điểm của địa phương trước mắt tìm nguyên nhân để đưa ra hướng khắc phục.

"Đơn vị nào có lỗi phải sửa và chịu trách nhiệm với công việc của mình", ông Bình nói.

Như Dân trí đã đưa tin, công trình bờ kè chống sạt lở kênh Hà Giang (đoạn từ Trung tâm huyện Giang Thành đến Khu dân cư Đầm Chít, thuộc huyện Giang Thành) hoàn thành sau 18 tháng thi công, được nghiệm thu và đưa vào sử dụng hồi tháng 3.

Công trình có chiều dài trên 3km, bao gồm hệ thống phụ trợ như vỉa hè đi bộ, cây xanh, thoát nước, chiếu sáng,... với tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng, từ ngân sách Trung ương.

Sau 5 tháng đưa vào sử dụng, một đoạn kè dài khoảng 70m bị sạt lở khiến người dân lo lắng, đặt nghi vấn về chất lượng của công trình.