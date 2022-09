Vinh quang con đứng bên Người

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử được duy tu, tôn tạo ngày càng khang trang sạch đẹp, đón tiếp tận tình chu đáo đồng bào và khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện tình cảm sâu nặng, biết ơn công lao trời biển của Người đối với dân, với nước.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện Nghi lễ chào cờ hằng ngày trước Lăng.

Từ khi mở cửa đón khách đến nay, Lăng Bác đã đón tiếp hơn 60 triệu lượt đồng bào và khách quốc tế; trong đó có hơn 10 triệu lượt khách quốc tế của hầu hết các quốc gia và tổ chức quốc tế. Phục vụ 2.767 đoàn sinh hoạt chính trị. Sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, số lượng khách đến viếng Bác nhiều hơn, trung bình mỗi ngày gần 10 nghìn người, ngày lễ lên tới hơn 20 nghìn người.

Qua hơn 50 năm giữ gìn thi hài Bác, 47 năm chính thức mở cửa Lăng đón đồng bào và khách quốc tế đến viếng Bác, thành công lớn nhất của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đó là: Thi hài Bác được giữ gìn trong trạng thái tốt nhất.

Quá trình xây dựng và trưởng thành của đơn vị là quá trình phấn đấu kiên trì, bền bỉ, vượt qua nhiều khó khăn thách thức với những chiến công thầm lặng. Trong những năm tháng chiến tranh, cán bộ, chiến sĩ Đoàn 69 (đơn vị tiền thân của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) sát cánh cùng với chuyên gia Liên Xô vượt qua biết bao thử thách để bảo quản, giữ gìn và bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, sau khi thể chế chính trị của Liên Xô thay đổi, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, trực tiếp là Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Đoàn 969 và Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng đã có nhiều chủ trương biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị nhằm nêu cao ý chí độc lập tự chủ, tự lực tự cường, chủ động sáng tạo, triển khai nhiều nội dung công tác lớn, vừa mang tính cấp thiết, vừa cơ bản lâu dài với những bước đi phù hợp, một mặt vừa phát huy kinh nghiệm đã được tích lũy, mặt khác chủ động hợp tác có hiệu quả với các nhà khoa học trong nước và các chuyên gia Liên bang Nga, từng bước vươn lên làm chủ vững chắc khoa học công nghệ giữ gìn lâu dài thi hài Bác.

Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, một mặt quản lý, khai thác có hiệu quả hệ thống thiết bị cũ, mặt khác phát huy nội lực, tranh thủ khả năng chuyên môn của các chuyên gia đầu ngành ở các cơ sở nghiên cứu trong và ngoài Quân đội tiến hành thay thế từng bước những thiết bị chính theo hướng hiện đại, đồng bộ để đáp ứng yêu cầu phát triển của nhiệm vụ.

Nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa quy trình, góp phần tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí vận hành và bảo dưỡng, sửa chữa, kéo dài tuổi thọ của thiết bị, tăng hệ số dự phòng và sẵn sàng phục vụ tốt trong những trường hợp bão lụt, mất điện cũng như trong trường hợp đặc biệt.

Song song với nhiệm vụ y tế, kỹ thuật, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, nghi lễ cũng được đặc biệt quan tâm. Đó kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm an ninh khu vực, quy chế bảo vệ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình, các buổi lễ viếng, các lễ hội lớn của đất nước diễn ra trên khu vực Lăng và Quảng trường Ba Đình đều được tổ chức thành công tốt đẹp. Công tác nghi lễ đã được hình thành từ ngày mở cửa Lăng và được bổ sung hoàn thiện trong nhiều năm qua.

Để xứng đáng với niềm vinh dự tự hào và trách nhiệm được giao, đơn vị luôn coi trọng và làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; kết hợp chặt chẽ việc giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng.

Làm cho mọi cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ có phẩm chất chính trị trong sáng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, trung thành, tận tụy, gắn bó với sự nghiệp giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Bác, giữ vững phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống giản dị, trung thực, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội và pháp luật Nhà nước.

Đảng ủy Đoàn 696, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng đã chú trọng tập trung bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực và trình độ chuyên môn cao, với nguồn kế cận và kế tiếp vững chắc. Với bao nhiêu khó khăn, thử thách nhưng với tinh thần năng động, sáng tạo, tự lực tự cường, lớp lớp cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng đã xây đắp nên truyền thống "Trung hiếu vẹn toàn, đoàn kết hiệp đồng, tự lực tự cường, chủ động sáng tạo", xứng danh người lính cận vệ bên Lăng Bác Hồ.

Bước vào giai đoạn mới của cách mạng, để hoàn thành được trọng trách vẻ vang mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân đã tin tưởng giao phó, mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, trong toàn đơn vị tiếp tục nêu cao ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực, chủ động sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, mở rộng quan hệ hợp tác với những cơ sở nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, hoàn thiện lý luận cơ bản và thực nghiệm về công tác y tế, vươn lên làm chủ vững chắc nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Bác.

Quản lý, vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống thiết bị kỹ thuật; thay thế, đổi mới các hệ thống thiết bị kỹ thuật với công nghệ hiện đại, đồng bộ, tiêu hao ít năng lượng; tôn tạo kiến trúc công trình Lăng, Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ, Quảng trường Ba Đình ngày càng khang trang, sạch đẹp xứng đáng là công trình có ý nghĩa chính trị, văn hóa của cả nước.