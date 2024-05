Việt Nam lên tiếng về báo cáo tự do tôn giáo của Mỹ

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao ngày 9/5, báo chí đề nghị người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết phản ứng của Việt Nam về Báo cáo tự do tôn giáo năm 2024 của Ủy Ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ (USCIRF) vừa công bố.

Trả lời, bà Phạm Thu Hằng nêu rõ Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; quyền theo hoặc không theo tôn giáo của người dân.

"Tại Việt Nam, không có ai bị phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng và các hoạt động của các tổ chức tôn giáo được bảo đảm theo đúng các quy định của pháp luật. Điều này được thể hiện rất rõ trong Hiến pháp của Việt Nam năm 2013, hệ thống pháp luật của Việt Nam cũng như được tôn trọng trên thực tế", bà Hằng nhấn mạnh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam trả lời tại họp báo thường kỳ chiều 9/5 (Ảnh: Hà Mỹ).

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, các chính sách, nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người, trong đó có tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng đã được nhiều nước ghi nhận và đánh giá cao.

Đây cũng là đánh giá, nhận xét của các nước tham gia phiên đối thoại về báo cáo quốc gia của Việt Nam theo Cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

"Việt Nam bác bỏ những nhận định không khách quan, mang tính định kiến và không chính xác về tình hình thực tế tại Việt Nam, được nêu trong Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế năm 2024 của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ", bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục trao đổi với phía Mỹ về vấn đề mà hai bên cùng quan tâm trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn và tôn trọng lẫn nhau để đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững giữa Việt Nam và Mỹ.

Cùng liên quan đến các báo cáo của quốc tế, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhận được câu hỏi đề nghị bình luận về việc tuần qua, Tổ chức Phóng viên không biên giới đưa ra chỉ số tự do báo chí năm 2024, trong đó xếp Việt Nam thứ 174/180 quốc gia về vùng lãnh thổ.

Theo bà Phạm Thu Hằng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm bảo vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản của con người, trong đó có quyền tự do biểu đạt, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tiếp cận thông tin.

Điều này được quy định rất rõ ràng trong Hiến pháp năm 2013 cũng như những văn bản pháp luật khác của Việt Nam.

Những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực này đều được các nước ghi nhận, đánh giá cao, được trình bày rõ ràng, toàn diện, minh bạch trong báo cáo quốc gia về bảo vệ thúc đẩy quyền con người của Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát UPR chu kỳ IV.

"Tuy nhiên một số tổ chức cố tình đưa ra những luận điệu vu cáo, định kiến nhắm vào Việt Nam nhằm âm mưu phá hoại sự phát triển kinh tế xã hội, chia rẽ Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Chúng tôi kiên quyết phản đối", theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao.