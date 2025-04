Việt Nam - Ethiopia sắp khai trương đường bay thẳng

Chiều 15/4, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì Tăng trưởng Xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030 lần thứ tư (P4G) từ ngày 14 đến 17/4.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước bạn bè châu Phi, trong đó có Ethiopia.

Tổng Bí thư đề nghị hai bên nghiên cứu, xác định một số lĩnh vực hợp tác ưu tiên trong giai đoạn sắp tới dựa trên tiềm năng và nhu cầu của hai bên, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, kết nối người dân, doanh nghiệp.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali (Ảnh: Mạnh Quân).

Tổng Bí thư hoan nghênh kế hoạch của hãng hàng không Ethiopian (Ethiopian Airlines) khai trương đường bay mới từ Addis Ababa đến Hà Nội vào tháng 7 năm nay, là đường bay đầu tiên kết nối trực tiếp Việt Nam với châu Phi.

Tại cuộc tiếp, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp trên tất cả các kênh; hai đảng cầm quyền tăng cường trao đổi, tiếp xúc, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm của hai Đảng, tăng cường trao đổi nhằm thúc đẩy tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị các cơ quan liên quan của hai nước tích cực đàm phán để sớm ký kết thêm các văn kiện để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo thuận lợi cho thúc đẩy hợp tác song phương.

Tổng Bí thư cũng đề nghị hai bên sớm mở cơ quan đại diện tại mỗi nước nhằm hỗ trợ thúc đẩy quan hệ hợp tác trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế nhất là tại Liên Hợp Quốc, Phong trào Không liên kết và làm cầu nối thúc đẩy quan hệ với các tổ chức quan trọng mà hai bên là thành viên như ASEAN và Liên minh châu Phi (AU).

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali.

Thủ tướng tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thắt chặt tình hữu nghị, đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - Ethiopia bước vào giai đoạn phát triển mới, ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali (Ảnh: Mạnh Quân).

Tại hội đàm, hai bên nhất trí trao đổi đàm phán các hiệp định, thỏa thuận cơ bản nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác kinh tế, đặc biệt là Hiệp định thương mại tự do, Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư, Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần, Thỏa thuận hợp tác về an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao…

Hai Thủ tướng cũng nhất trí trao đổi và giới thiệu các dự án đầu tư trong các lĩnh vực tiềm năng như viễn thông, chuyển đổi số, an ninh mạng, khai khoáng, sản xuất hàng công nghiệp và tiêu dùng, phát triển công nghiệp chế biến, xuất khẩu nông sản, xây dựng dân dụng, phát triển cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, y tế, du lịch...

Tại hội đàm, hai Thủ tướng cũng trao đổi sâu rộng về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và Ethiopia, đồng thời mong muốn Ethiopia ủng hộ Việt Nam thúc đẩy quan hệ với Liên minh châu Phi (AU)...

Về an ninh, an toàn tại các vùng biển, hai bên nhất trí tầm quan trọng của Biển Đông và Biển Đỏ trong giao thông hàng hải quốc tế.

Hai bên nhất trí về việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng không và hàng hải tại hai khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Abiy Ahmed chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác hai nước (Ảnh: Mạnh Quân).

Sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Abiy Ahmed đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác gồm Bản ghi nhớ về hợp tác thương mại giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại và Hội nhập Ethiopia; bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Ethiopia.

Trước đó, hai bên đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Phòng Thương mại và Hiệp hội ngành Ethiopia.

Nhân chuyến thăm, phía Việt Nam đã trao thư chấp thuận cho phép hãng hàng không Ethiopian Airlines mở đường bay thẳng kết nối Thủ đô hai nước.