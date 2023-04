Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin, hội nghị lần này sẽ xem xét các rào cản, khó khăn, thách thức chính liên quan đến việc chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm, đồng thời thảo luận các giải pháp và đưa ra một loạt khuyến nghị có thể hành động, tập trung vào 4 nhóm vấn đề. Một là mô hình, kiến trúc toàn cầu về hệ thống lương thực thực phẩm. Hai là các chính sách và quản trị quốc gia và địa phương. Ba là các mô hình tiêu thụ và sản xuất. Bốn là các phương thức thực hiện.

Việt Nam đăng cai Hội nghị toàn cầu Hệ thống lương thực thực phẩm lần thứ 4 (Ảnh minh họa: TTXVN).

Ngoài ra, hội nghị sẽ giới thiệu những mô hình tốt, ví dụ điển hình về các sáng kiến liên quan đến việc thực hiện kế hoạch chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm ở cấp quốc gia và địa phương, cũng như các sáng kiến của Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về hệ thống lương thực thực phẩm (UNFSS).

Theo Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, việc chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm đóng vai trò trọng tâm trong nỗ lực đạt toàn bộ 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDG), đặc biệt là đối với người nghèo và những đối tượng dễ bị tổn thương.

Hiện nay chủ đề về an ninh lương thực đang rất được quan tâm và thảo luận tại các diễn đàn song phương, đa phương do bối cảnh bất ổn chính trị, khủng hoảng an ninh lương thực, đứt gãy chuỗi cung ứng do xung đột Nga - Ukraine và tác động của biến đổi khí hậu, dịch bệnh…

Nhiều chuyên gia nhận định, đây là thời điểm thuận lợi để Việt Nam phát huy thế mạnh về sản xuất và xuất khẩu nông lâm thủy hải sản trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, đồng thời góp phần quảng bá thành tựu phát triển nông nghiệp Việt Nam, thúc đẩy ngoại giao nông nghiệp, thúc đẩy hợp tác quốc tế về an ninh lương thực và dinh dưỡng, nông nghiệp xanh, phát thải thấp gắn với phát triển bền vững.

Các quốc gia, các tổ chức của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế trên toàn cầu đã và đang thấy rõ nỗ lực của Việt Nam trong việc phối hợp thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, đặc biệt là trong chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm theo hướng minh bạch, trách nhiệm và bền vững.

Việt Nam dần trở thành thành viên tích cực, đóng góp hiệu quả vào an ninh lương thực, thực phẩm khu vực và thế giới thông qua việc huy động sự tham gia của tất cả tác nhân, dựa trên cách tiếp cận toàn cầu, cũng như sự ủng hộ và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế.

Là nước đăng cai tổ chức hội nghị lần thứ 4, Việt Nam sẽ có cơ hội chia sẻ với các quốc gia, các tổ chức của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế về những nỗ lực, kết quả và quá trình chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm của mình.

Hội nghị được kỳ vọng sẽ đóng góp đáng kể vào quá trình tiếp theo của Hội nghị thượng đỉnh về Hệ thống lương thực thực phẩm của Liên hợp quốc, với việc rà soát, đánh giá lần đầu tiên được thực hiện vào quý III/2023.