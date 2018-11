Viện trưởng VKSND Phú Thọ nói về "áp lực" khi điều tra, tố tụng vụ án đánh bạc nghìn tỷ

Ông Đoàn Minh Hương, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: baophutho.vn)

Chiều 11/11, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ Đoàn Minh Hương đã có trao đổi nhanh với phóng viên báo chí về phiên tòa vụ án đánh bạc nghìn tỷ liên quan đến nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh và nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Nguyễn Thanh Hóa cùng 90 đồng phạm, bắt đầu xét xử vào sáng 12/11/2018, tại Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Phóng viên: Thưa ông, phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 cựu tướng ngành Công an cùng 90 bị cáo là vụ án lớn, được dư luận đặc biệt quan tâm. Qua đây, ông có thể chia sẻ những điểm đặc biệt của vụ án khi liên quan đến lực lượng phòng chống tội phạm cũng như những khó khăn trong quá trình tố tụng?

Ông Đoàn Minh Hương: Một trong những khó khăn lớn là chuyển hóa chứng cứ. Đây là loại tội phạm mới, tội phạm công nghệ cao. Người phạm tội đều có trình độ, nhất là một số bị cáo lại làm trong cơ quan bảo vệ pháp luật, có trình độ trong việc xóa dấu vết và che dấu tội phạm. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Công an Phú Thọ, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã hoàn thành tốt toàn bộ tiến trình giải quyết vụ án ở giai đoạn 1.

Chứng cứ vật chất chúng tôi thu được hết, tài khoản qua ngân hàng, các thông số cá nhân đều được cung cấp đầy đủ. Hầu như không bị can nào chối tội. Qua đây cho thấy, Cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát phối hợp với nhau rất chặt chẽ. Kết hợp với quá trình điều tra, lực lượng chức năng sử dụng công nghệ hiện đại, phối hợp với các ngân hàng, cơ quan liên quan cung cấp đầy đủ thông tin, nhất là bộ phận nghiệp vụ của Bộ Công an hỗ trợ rất tốt để rút toàn bộ chứng cứ vật chất trong quá trình đấu tranh, luận tội các bị can.

Phải điều tra, truy tố những người từng làm trong cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ gặp áp lực như thế nào?

Tất nhiên cũng có áp lực bởi trước đây họ là đồng chí, đồng đội, thậm chí là cấp trên của mình. Tuy nhiên, khi họ đã vi phạm pháp luật mà mình là người đại diện cho pháp luật thì lúc này là động viên chính mình và anh em đồng nghiệp phải làm đến cùng, làm quyết liệt. Nhiều lúc anh em phải đi suốt đêm. Hơn 100 điều tra viên được huy động đi hơn 24 tỉnh, thành phố và trên dưới 1.000 lượt đi lại.

Khó khăn, vất vả nhưng chúng tôi vẫn động viên nhau đấu tranh chuyên án đến cùng và xác định không có vùng cấm. Đây là chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an.

Vụ án này liên quan đến tội phạm đánh bạc sử dụng công nghệ cao. Ông cho biết nhận định về công tác đấu tranh với loại tội phạm này nói chung và trong vụ án này nói riêng?

Đánh bạc không phải là tội phạm mới, nhưng phương pháp và thủ đoạn sử dụng công nghệ cao là hình thức tội phạm mới. Với thủ đoạn này, lực lượng điều tra ở địa phương chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng nhờ sự hỗ trợ đắc lực của lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an nên chúng tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ.

Lúc bắt đối tượng Nguyễn Văn Dương (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC), lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát cơ động tạo mọi điều kiện để bắt và khám xét ngay trong đêm hôm đó.

Từ 22 giờ 30 phút, đến 4 giờ sáng hôm sau, chúng tôi hoàn thành việc bắt, khám xét, thu giữ toàn bộ thiết bị, công cụ dùng để đánh bạc, trong đó có hơn 100 ổ cứng tang vật của vụ án. Có thể nói, quá trình điều tra, triệt phá thành công vụ án này đã thể hiện tinh thần không có vùng cấm.

Đây là vụ án có tính chất phức tạp và có số bị cáo đông kỷ lục được xét xử tại Phú Thọ. Ông cho biết đánh giá về quá trình điều tra, tố tụng vụ án từ quá trình ban đầu và trong thời gian tới?

Ban đầu, chúng tôi không nghĩ là vụ án lớn như thế. Sau này, qua quá trình điều tra, tố tụng, chúng tôi mới chứng minh được gần 43 triệu tài khoản đánh bạc. Giai đoạn đầu điều tra mới chứng minh được hơn 5.000 tài khoản tham gia đánh bạc có danh tính; sau đó cơ quan chức năng điều tra mở rộng, làm rõ thêm hơn 42 triệu tài khoản khác. Vụ án đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

Trân trọng cảm ơn ông!.

Xuân Tùng - Đào An

TTXVN