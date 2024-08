Vì sao một phường ở Đà Nẵng chỉ rộng 1km2 lại không bị sáp nhập?

Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của Đà Nẵng.

Trong đó, Đà Nẵng sẽ giảm 9 phường (từ 45 phường thuộc 6 quận và 11 xã thuộc 2 huyện, sau sắp xếp sẽ còn 36 phường và 11 xã). Riêng phường Thạch Thang (quận Hải Châu) có yếu tố đặc thù nên các đại biểu thống nhất không thuộc diện sắp xếp.

Phường Thạch Thang có diện tích tự nhiên 1,02 km2 (Ảnh: Google map).

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, phường Thạch Thang có diện tích tự nhiên 1,02km2 (chỉ đạt 18,47% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 20.115 người (đạt 134,10% so với tiêu chuẩn) là đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp nhưng thành phố đề nghị không thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025 do có yếu tố đặc thù.

Cụ thể, về lịch sử, theo các tư liệu ghi lại, địa danh Thạch Thang đã có từ rất sớm, năm 1858 đã ghi nhận tên Thạch Thang trong trận đánh Pháp nổ súng xâm lược Đà Nẵng.

Năm 1888, Thạch Thang là một trong "ngũ xã nhượng địa" cho Pháp ở Đà Nẵng; năm 1955, Thạch Thang là 1 trong 7 khu phố thuộc quận I (quận Hải Châu ngày nay).

"Với chiều dài lịch sử phát triển của thành phố luôn có những biến chuyển nhất định, Thạch Thang đều nằm trong vùng trung tâm, trọng điểm từ trước đây cũng như bây giờ", UBND thành phố Đà Nẵng nêu rõ.

Thành Điện Hải là di tích quốc gia đặc biệt nằm trên địa bàn phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Về yếu tố văn hóa, trên địa bàn phường có thành Điện Hải là di tích quốc gia đặc biệt. Đây là một pháo đài quan trọng bậc nhất và là minh chứng trong việc quân dân Quảng Nam - Đà Nẵng đánh thắng cuộc tấn công của liên quân Pháp - Tây Ban Nha vào những năm 1858-1860.

Phường Thạch Thang cũng là phường có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Cùng với một số yếu tố đặc thù, nếu sắp xếp phường Thạch Thang với các phường liền kề sẽ tạo bất ổn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, do vậy thành phố Đà Nẵng đề xuất phương án không sắp xếp.