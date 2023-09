Ước mơ còn dang dở của Trung úy hy sinh khi làm nhiệm vụ

Từ khi biết tin Trung úy Đỗ Văn Tú, cán bộ Công an thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, ngôi nhà của Trung úy Tú tại thôn An Phú 2, xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, rất đông người ra vào thăm viếng, chia buồn với gia đình.

Bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình Thiệu Minh Quỳnh thăm hỏi, động viên ông Đỗ Văn Phú, bố đẻ Trung úy Đỗ Văn Tú (Ảnh: Tỉnh đoàn Thái Bình).

Ngồi lặng lẽ một góc, ông Đỗ Văn Phú (51 tuổi, bố Trung úy Đỗ Văn Tú) nghẹn ngào nói: "Từ nhỏ con trai tôi đã nuôi mơ ước được vào ngành công an. Khi con đi học xa, vợ chồng tôi hằng đêm đi bán rau củ quả ở chợ để nuôi con ăn học, giúp con thỏa ước mơ. Khi ra trường con về làm việc cách nhà khoảng 10km, nhưng chỉ về nhà vào cuối tuần nếu không có ca trực.

Mấy hôm trước, tôi có hỏi con chuyện cưới xin, con bảo là còn trẻ và muốn phấn đấu để có cơ hội lên công tác trên Bộ Công an. Được lên Hà Nội, làm việc ở tổ chức lớn là niềm mơ ước của con trai tôi".

Tốt nghiệp ra trường năm 2021, Trung úy Đỗ Văn Tú được điều động về công tác tại Công an thị trấn An Bài từ đó đến nay. Trong quá trình công tác, Trung úy Đỗ Văn Tú được tập thể chỉ huy và cán bộ chiến sỹ Công an thị trấn đánh giá là người nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc, gần dân, sát dân.

Nhắc đến Trung úy Đỗ Văn Tú, người dân thị trấn An Bài đều ấn tượng về cán bộ công an trẻ nhanh nhẹn, hoạt bát, không quản ngại nắng mưa vất vả, đêm ngày để "đi từng ngõ", "gõ từng nhà", "rà từng đối tượng" trong truy vết dịch Covid-19 hay tận tình hướng dẫn, phục vụ nhân dân làm căn cước công dân, cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử…

Người dân đến thăm viếng, chia buồn với gia đình Trung úy Đỗ Văn Tú đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ (Ảnh: Đ.T).

Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Công an thị trấn An Bài, cho biết: "Tú là cán bộ nhiệt huyết, gần gũi với dân, hòa nhã với đồng đội. Từ hôm em mất, nhiều người dân tại thị trấn An Bài đã đạp xe về tận quê nhà để thăm hỏi, phúng viếng".

Trước đó, vào 21h50 ngày 22/9, Trung úy Đỗ Văn Tú, cán bộ Công an thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, đang trong ca trực thì nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại tổ 5, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, xuất hiện một đối tượng nghi vấn có hành vi trộm cắp tài sản.

Đồng đội, người dân đến tiễn biệt Trung úy Đỗ Văn Tú về nơi yên nghỉ cuối cùng (Ảnh: Đ.T).

Trung úy Đỗ Văn Tú đã báo cáo và được chỉ huy phân công xuống địa bàn để nắm tình hình. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tiếp cận đối tượng, Trung úy Đỗ Văn Tú đã bị đối tượng dùng dao nhọn mang sẵn trong người đâm nhiều nhát.

Nhận được thông tin vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Ban Thanh niên Công an tỉnh huy động hơn 100 đoàn viên thanh niên có cùng nhóm máu với Trung úy Đỗ Văn Tú tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh để hỗ trợ truyền máu, hy vọng cứu sống đồng đội. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Trung úy Tú đã không qua khỏi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 14 giờ, Công an tỉnh Thái Bình đã bắt giữ được đối tượng gây án là Võ Tiến Mạnh (21 tuổi), quê quán xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Ninh Bình.