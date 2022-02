Tường trình của người "bắt" bé gái H'Mông đang đi chơi Tết về làm vợ

Chiều 9/2, trao đổi với PV Dân trí, ông Nông Văn Ngay - Chủ tịch UBND xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang - cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh từ truyền thông, báo chí, trong ngày 8/2, chính quyền đã mời bố mẹ của Giàng Mí C. (nam thanh niên bắt vợ trong clip) và cả C. lên trụ sở để làm việc.

"Tại trụ sở UBND xã cháu C. trình bày, trong lúc đi chơi xuân, do nhìn bé gái thấy thích nên đã lao vào lôi, kéo bé gái. Tại địa phương, C. năm nay mới học lớp 10 tại một trường nghề ở tỉnh Thái Nguyên. Hiện chúng tôi đã giáo dục và tuyên truyền cho C. cùng gia đình cần bỏ ngay những hành vi trên, đặc biệt là hủ tục bắt vợ như vậy", ông Ngay nói.

Cũng theo vị lãnh đạo xã Giàng Chu Phìn, tại xã có khoảng 95% cư dân là người H'Mông, ở xã vẫn còn lác đác vài trường hợp duy trì tục lệ "bắt vợ", đặc biệt là thanh niên nam nữ đi chơi hội xuân. Lường trước được tình hình nên xã cắt cử công an viên, dân quân thôn bản tăng tuần tra trên địa bàn, kịp ngăn chặn hủ tục. Ngoài ra, hàng năm chính quyền cũng tiến hành tuyên truyền, vận động bà con bỏ những hủ tục xấu trên địa bàn.

Bé gái mặc áo vàng bị nam thanh niên lao vào "bắt vợ" (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó như đã đưa tin, chiều 7/2, trong lúc đi chơi xuân đến đoạn đường thuộc xã Pả Vi (huyện Mèo Vạc), một bé gái bị Giàng Mí C. (trú tại xã Giàng Chu Phìn) "bắt vợ" theo hủ tục của người vùng cao. Sự việc sau đó được người dân quay lại rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Theo nội dung clip, bé gái dân tộc liên tục bị C. kéo, giật tại nơi đông người. Dù bé gái phản kháng nhưng những người xung quanh không can ngăn. Vụ việc chỉ dừng lại khi Đại úy Lê Ngọc Tuấn - công an viên xã Pả Vi - tiếp cận và giải cứu bé gái.

Sau khi được công an can thiệp, bé gái kể với người xung quanh: "Em xuống đây chơi thì bị nó kéo về. Bố mẹ em cũng bảo, nhưng nó không tha nên đi về rồi".