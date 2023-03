Truy tìm kẻ tung tin "công an đánh người bầu"

Ngày 9/3, một clip đăng tải lên mạng xã hội ghi lại cảnh nhóm người xảy ra xô xát. Người đưa nội dung lên cho rằng "công an đánh người bầu". Clip thu hút sự quan tâm, tò mò của nhiều người.

Theo đó, đoạn clip được đăng tải lên một nhóm Facebook công khai với hơn 100.000 thành viên. Sau khi clip đưa lên đã bị gỡ bỏ ngay sau đó.

Chiều 10/3, đại diện Công an thị xã Tân Uyên cho biết, chiều 8/3, Tổ tuần tra bảo đảm trật tự đô thị của UBND phường Khánh Bình có đi tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về trật tự đô thị, xử lý các hành vi buôn bán lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn phường.

Tại đoạn đường Lê Thị Trung, khu phố Long Bình, phường Khánh Bình, tổ công tác phát hiện anh N.V.H.L. (27 tuổi, quê An Giang) đang dừng xe mô tô kéo theo xe lôi phía sau (xe lôi tự chế) chở theo hàng hóa gồm rau, củ, quả, trái cây để bán cho người đi đường. Thấy bóng dáng lực lượng chức năng, anh L. lên xe bỏ chạy.

Bỏ chạy được khoảng 100m, anh L. xảy ra va chạm giao thông với một phương tiện khác.

Lực lượng chức năng yêu cầu anh L. dừng xe nhưng người này không chấp hành mà có lời lẽ xúc phạm các thành viên tổ tuần tra. Công an thị xã Tân Uyên cho biết, anh L. đã tự xô đổ xe lôi tự chế làm đổ hàng hóa xuống đường gây ách tắc giao thông, tạo sự hiếu kỳ của người dân.

Khoảng 10 phút sau, người thân của anh L. sinh sống gần đó kéo đến la lối, có những lời lẽ xúc phạm lực lượng chức năng. Tổ tuần tra đã tuyên truyền, vận động nhưng nhóm người có hành vi quá khích, kích động tập trung đông người gây ách tắc giao thông. Một vài người dân dùng điện thoại ghi lại sự việc trên.

Để bảo đảm an ninh trật tự, Công an phường Khánh Bình đã yêu cầu người dân giải tán, khống chế một số người đưa về trụ sở công an để làm việc.

Qua làm việc, anh L. thừa nhận hành vi vi phạm của mình nên ngành chức năng đã lập biên bản để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an thị xã Tân Uyên đang xác minh người đăng tải clip với nội dung xuyên tạc làm ảnh hưởng đến lực lượng ngành công an thị xã.