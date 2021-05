Dân trí Long An yêu cầu hành khách đi xe buýt từ Bến xe Chợ Lớn (TPHCM) về Long An lúc 14h35 ngày 24/5, đến cơ sở y tế gần nhất để khai báo. Tối cùng ngày, địa phương đã phát hiện 2 trường hợp F1 của BN 6325.

Truy tìm hành khách đi chung xe buýt với F1 từ TPHCM về Long An (Ảnh Phạm Nguyễn).

Theo Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An, vào thời gian trên có một hành khách là F1 của ca bệnh BN 6325 đã di chuyển bằng xe buýt từ TPHCM về Long An. Do đó, Sở đề nghị hành khách đi trên chuyến xe trên nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế và được tư vấn hỗ trợ kịp thời trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Cùng với đó, từ 0h ngày 29/5, Long An sẽ tạm ngưng hoạt động vận tải hành khách theo hình thức xe tuyến cố định và xe buýt đi và đến địa bàn tỉnh Long An.

Hoạt động vận tải hành khách theo hình thức hợp đồng phải bảo đảm việc vận chuyển hành khách tối đa không quá 50% sức chứa, không quá 20 người/chuyến (ngoại trừ hoạt động xe đưa rước công nhân và nhân viên).

Thực hiện thông điệp 5K: "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế". Hành khách buộc phải mang khẩu trang; ngồi xen kẽ hàng ghế và bắt buộc phải khai báo y tế theo quy định.

Trên xe phải có trang bị dung dịch khử khuẩn phục vụ hành khách, thực hiện khử khuẩn sau mỗi chuyến vận chuyển; thực hiện lập và lưu trữ danh sách hành khách trên từng chuyến đi.

Hơn 400 người tại các khu phong tỏa tại Cần Giuộc đều cho kết quả âm tính (Ảnh Phạm Nguyễn).

Đối với hoạt động vận tải hành khách bằng taxi: Yêu cầu thực hiện nghiêm theo khuyến cáo của Bộ Y tế và các chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải. Thực hiện khai báo y tế và đeo khẩu trang khi đi xe theo quy định; không vận chuyển hành khách không chấp hành theo quy định; không sử dụng hệ thống điều hòa và mở cửa kính xe trong quá trình phục vụ hành khách; thực hiện lập và lưu trữ danh sách hành khách trên từng chuyến đi.

Đối với hoạt động vận tải hành khách ngang sông: Tất cả các chuyến vận chuyển đều phải bảo đảm thực hiện thông điệp 5K, hành khách buộc phải mang khẩu trang; giữ khoảng cách và bắt buộc phải khai báo y tế theo quy định; trên phương tiện phải có trang bị dung dịch khử khuẩn phục vụ hành khách, thực hiện khử khuẩn sau mỗi chuyến vận chuyển.

Gần 500 công nhân đều có kết quả âm tính Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giuộc tỉnh Long An cho biết: Đến tối cùng ngày, huyện đã phát hiện thêm 2 F1 trên địa bàn xã Long Hậu, có tiếp xúc BN 6325. Qua xét nghiệm test nhanh kháng nguyên kết quả âm tính và lấy mẫu xét nghiệm PCR vẫn đang chờ kết quả. Đồng thời thực hiện điều tra, xác minh, chuyển cách ly tập trung 2 trường hợp này. Lực lượng y tế cũng thực hiện lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên cộng đồng đối với hơn 400 người tại khu dân cư bị phong tỏa và gần 500 công nhân đang làm việc tại công ty KingLoy và Công ty Quannon trong khu công nghiệp Long Hậu. Tất cả các mẫu đều cho kết quả âm tính. Trong đó 50 mẫu tại công ty KingLoy và 420 mẫu tại Công ty Quannon. Những công nhân trên đều có liên quan đến F1 hoặc F2 của ca bệnh BN 6325. Như vậy so với sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã rà soát truy vết được thêm 2F1, 7F2 và 25F3 để tập trung lấy mẫu xét nghiệm. Hiện cơ quan chức năng huyện Cần Giuộc đã cách ly 3 điểm liên quan đến BN 6325 gồm: khu vực nhà BN 6325 tại tổ 17, ấp 4, xã Long Hậu; đóng cửa nhà thờ Tin Lành và quán ăn Phi Long trên địa bàn.

Xuân Hinh