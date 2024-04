Trung tâm giáo dục bỏ trống trên "đất vàng" Đà Nẵng (Video: Hoài Sơn).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, Trung tâm giáo dục thường xuyên số 1 (cơ sở 2) nằm trên khu đất hai mặt tiền, rộng hàng nghìn mét vuông ở đường Nguyễn Công Trứ và Phan Bôi (quận Sơn Trà, Đà Nẵng, nay đã không còn sử dụng.

Tại trung tâm có hai khối nhà cao 3 tầng và 2 tầng, hiện nay chỉ còn các phòng trống, bên ngoài cửa cổng đóng im lìm.

Lá cây rơi đầy khuôn viên, rất lâu không được dọn dẹp tạo nên cảnh nhếch nhác.

Một người dân ở đây cho hay, học sinh đã được chuyển đến nơi mới nên trung tâm này đã đóng cửa im lìm suốt 3 năm qua. Trong đợt dịch Covid-19, địa điểm này sử dụng để cấp phát lương thực, tiêm vaccine.

Các phòng học đang bị xuống cấp, cửa sắt lâu ngày không được bảo dưỡng đã gỉ sét.

Theo ông Hoàng Sơn Trà, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, vị trí đất ở Trung tâm giáo dục thường xuyên được thành phố dự kiến đầu tư xây dựng trụ sở UBND phường An Hải Đông. Tuy nhiên, sau khi có phương án sáp nhập phường An Hải Đông và phường An Hải Tây để thành lập phường mới, dự án này không xây dựng nữa.

Bên trong phòng học, các vật dụng còn sót lại hay rác thải bị bỏ lại ngổn ngang khắp nơi.

Về phương án sử dụng Trung tâm giáo dục thường xuyên, theo ông Trà, khi có trường học trên địa bàn quận đầu tư xây dựng, sửa chữa lại, sẽ chuyển học sinh của các trường về trung tâm để học tạm nhằm đảm bảo an toàn.

Một phòng thực hành bị bụi phủ kín, các tấm pano, rác bị bỏ lại khắp nơi.

Hệ thống điện cũng đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Hành lang không một bóng người qua lại. Cửa kính bị rơi vỡ không được dọn dẹp trong một thời gian dài.

Gầm cầu thang thành nơi tập kết đồ đạc bị hư hỏng.

Ghế đá bị cỏ phủ kín vì đã rất lâu rồi không có học sinh ngồi. Nhiều người dân không khỏi tiếc nuối đối với ngôi trường bị bỏ trống nhiều năm qua.

Vị trí Trung tâm giáo dục thường xuyên số 1 (cơ sở 2) (Ảnh: Google map).