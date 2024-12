Trừ tối đa 10 điểm giấy phép lái xe với mỗi vi phạm giao thông

Ngày 30/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, để đảm bảo triển khai thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Nghị định số 168/2024, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, sẽ có hiệu lực từ 1/1/2025.

Mỗi vi phạm sẽ bị trừ tối đa 10 điểm giấy phép lái xe

Theo Đại tá Nhật, các lỗi được tăng mạnh mức xử lý là các hành vi có tính cố ý, là nguồn nguy hiểm cao độ và là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông. Ngoài ra, việc cần thiết phải tăng mức xử phạt đủ mạnh nhằm bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa.

CSGT Hà Nội kiểm tra bằng lái một tài xế ô tô (Ảnh: Trần Thanh).

Bên cạnh việc tăng mức xử phạt, cơ quan chức năng còn quy định hình thức xử phạt mới so với hiện hành đó là trừ điểm giấy phép lái xe.

Theo đó, tùy theo tính chất vi phạm, các lái xe sẽ bị trừ tối thiểu là 2 điểm và tối đa là 10 điểm đối với mỗi hành vi vi phạm.

"Đối với các hành vi có tính chất nguy hiểm, xâm phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, cơ quan chức năng sẽ áp dụng hình thức tước ngay bằng lái, không quy định việc trừ tối đa 12 điểm như dự thảo trước đây", Đại tá Nhật nói.

Đại tá Nhật lấy ví dụ đối với vi phạm nồng độ cồn. Theo Nghị định 168, tài xế có nồng độ cồn vượt quá 50mg/100ml máu hoặc 0,25mg/l khí thở sẽ bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe (quy định hiện hành là bị tước bằng 10-12 tháng).

Tài xế có nồng độ cồn vượt quá 50-80mg/100ml máu hoặc vượt quá 0,25-0,4mg/l khí thở sẽ bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe (quy định hiện nay là bị tước bằng lái xe 16-18 tháng).

Một tài xế xe ôm công nghệ vừa dùng điện thoại vừa lái xe (Ảnh: Trần Thanh).

Đáng chú ý, với mức vi phạm nồng độ cồn cao nhất là vượt quá 80mg/100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg/l khí thở, lái xe bị tước ngay bằng lái 22-24 tháng. Không quy định trừ điểm.

Đại tá Nhật cho biết, quy định về việc áp dụng hình thức trừ điểm bằng lái, được quy định xuyên suốt trong nghị định. Một số vi phạm khác bị trừ điểm như không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu (trừ 4 điểm), chạy quá tốc độ trên 35km/h (trừ 6 điểm)…

"Cơ quan soạn thảo quy định điều này dựa trên việc đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi", ông Nhật nói thêm.

Theo lãnh đạo Phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an), tại Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, mỗi giấy phép lái xe có 12 điểm, dùng để quản lý việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Người có giấy phép lái xe bị trừ hết điểm sẽ không được lái xe. Bằng lái sẽ được phục hồi đủ 12 điểm, nếu tài xế không bị trừ điểm trong 12 tháng kể từ ngày bị trừ điểm gần nhất.

Ngoài ra, sau ít nhất 6 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm, tài xế được thi sát hạch để được phục hồi số điểm này. Còn cơ quan thực thi là Cục CSGT hoặc phòng cảnh sát giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Nội dung kiểm tra gồm lý thuyết kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, căn cứ theo câu hỏi sát hạch lý thuyết để cấp bằng lái và các bài mô phỏng những tình huống giao thông trên máy tính, do Bộ Giao thông vận tải quy định.

CSGT sẽ ưu tiên sử dụng camera giám sát để xử phạt

Để các quy định có hiệu lực từ 1/1/2025, Đại tá Nguyễn Quang Nhật cho biết Cục CSGT và lực lượng CSGT toàn quốc đã hoàn thành việc tập huấn, xây dựng phương án, rà soát bố trí lực lượng, phương tiện để tuyên truyền tới người dân và sẵn sàng xử lý nghiêm các vi phạm.

Lực lượng chức năng sẽ ưu tiên sử dụng hệ thống giám sát, camera cầm tay, đeo trên người của cán bộ chiến sĩ để ghi hình tuyên truyền nhắc nhở, xử lý người tham gia giao thông, góp phần dần hình thành thói quen tốt khi tham gia giao thông.

"Quá trình xử lý vi phạm, lực lượng chức năng đều có hình ảnh, camera hoặc hình ảnh vi phạm từ hệ thống giám sát ghi nhận lại, nên người tham gia giao thông không lo bị xử phạt oan", Đại tá Nhật nói.

CSGT toàn quốc sẽ ưu tiên sử dụng camera khi xử lý vi phạm giao thông (Ảnh: Trần Thanh).

Theo Đại tá Nhật, đối với việc trừ điểm bằng lái xe, Cục CSGT đã sẵn sàng tương thích các phần mềm xử lý vi phạm, cập nhật các quy định tại nghị định mới. Đồng thời, các cơ sở dữ liệu cũng đã được liên thông, kết nối trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

"Trước đó, việc tước bằng lái qua VNeID đã được thực thi từ 15/8, nên cơ sở dữ liệu trừ điểm cũng hoàn toàn sẵn sàng từ 1/1/2025", Đại tá Nhật chia sẻ.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân có bằng lái xe được cấp trước 1/7/2012 nên đổi sang bằng lái mới. Đồng thời, nên cập nhật kết nối bằng lái xe với ứng dụng VNeID để có thể theo dõi số điểm và tình trạng của bằng lái dễ dàng.

Bên cạnh việc xử lý nghiêm vi phạm đối với tài xế, lãnh đạo Bộ Công an và Cục CSGT đã chỉ đạo lực lượng thực thi phải thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

"Cán bộ chiến sĩ thực thi nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và ngành công an", Đại tá Nguyễn Quang Nhật cho biết thêm.