Triệu tập tài xế ô tô khách sử dụng cùng lúc 2 điện thoại khi đang lái xe

Chiều 24/3, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An, xác nhận với phóng viên Dân trí, đơn vị đã triệu tập tài xế vi phạm an toàn giao thông trong clip đang lan truyền trên mạng xã hội.

Tài xế bị triệu tập là N.A.L. (SN 1992, trú tại thôn Liên Tân, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An).

Tại cơ quan công an, tài xế L. đã thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm.

Tài xế L. tại cơ quan công an (Ảnh: Anh Tuấn).

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt, trừ 4 điểm giấy phép lái xe và phạt 5 triệu đồng đối với tài xế L..

Tài xế này bị xử phạt về hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Trước đó, chiều 22/3, mạng xã hội lan truyền clip dài khoảng 42 giây ghi lại cảnh tài xế điều khiển xe khách 16 chỗ biển kiểm soát 20B-006.xx, tay phải áp điện thoại nghe gọi, tay trái lướt điện thoại khác, trong khi xe đang lưu thông trên đường.

Hành động nguy hiểm này khiến nhiều hành khách tỏ ra lo sợ, có người đã yêu cầu dừng xe để xuống.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông nhanh chóng xác minh danh tính tài xế trong clip và yêu cầu lên làm việc.

Đại diện Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định, đồng thời khuyến cáo các tài xế tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và hành khách.