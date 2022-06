Triệu tập người đánh giày ở Đà Nẵng "vặt" khách 400.000 đồng

Ngày 15/6, UBND quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) thông tin công an quận đã triệu tập người đánh giày bị tố "chặt chém" 400.000 đồng của khách.

Theo UBND quận Hải Châu, qua ghi nhận thông tin báo chí và các trang mạng xã hội, quận đã chỉ đạo công an quận xác minh và kịp thời xử lý. Công an quận Hải Châu đã chỉ đạo Đội cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Hải Châu 1 vào cuộc.

Đôi giày của anh L.T.L. được thanh niên đánh giày tự ý dán đế, thêm miếng lót rồi lấy 400.000 đồng (Ảnh: T.P).

Đến 15h ngày 15/6, Đội cảnh sát hình sự đã triệu tập được V.Đ.P. (SN 1993, hộ khẩu thường trú tại Thanh Hóa, tạm trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và mời người này về làm việc.

Qua làm việc, P. thừa nhận đúng là có sự việc "chặt chém" tiền của khách. Hiện Đội cảnh sát hình sự - Công an quận Hải Châu đang tiếp tục điều tra làm rõ, lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, sáng 14/6, anh L.T.L. (trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đăng tải thông tin lên mạng xã hội phản ánh việc bị một người đánh giày "chặt chém" 400.000 đồng .

Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều người bức xúc cho rằng tình trạng "chặt chém" diễn ra như thế này sẽ làm xấu đi hình ảnh du lịch Đà Nẵng.