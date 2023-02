Trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang cho Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

Sáng 16/2, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân (16/2/1953 - 16/2/2023), đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân lần thứ III.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa và Thư Chúc mừng đến lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân (CAND).

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân duyệt Đội danh dự Cảnh vệ CAND (Ảnh: Minh Ngọc).

Trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã ôn lại lịch sử truyền thống hào hùng của lực lượng Cảnh vệ CAND trong suốt 70 năm qua. Trước yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng, ngày 16/2/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Sắc lệnh số 141 thành lập Thứ Bộ Công an. Theo Sắc lệnh, Cục Cảnh vệ (nay là Bộ Tư lệnh Cảnh vệ) được thành lập, đánh dấu mốc son ra đời của lực lượng Cảnh vệ Anh hùng.

Cảnh vệ CAND là lực lượng vũ trang đặc biệt, được thành lập trong kháng chiến chống thực dân Pháp, được giao nhiệm vụ rất vinh dự, trực tiếp bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo cấp cao, các cơ quan trọng yếu của Đảng, Nhà nước; các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam; các sự kiện đặc biệt quan trọng do Đảng, Nhà nước tổ chức.

Tư lệnh Trần Hải Quân trình bày diễn văn Lễ kỷ niệm (Ảnh: Phạm Kiên).

Trong suốt chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, được Đảng, Bác Hồ sáng lập, giáo dục và rèn luyện; được Nhân dân đùm bọc, giúp đỡ; được sự phối hợp hiệp đồng của các cấp, các ngành và an ninh, cảnh vệ các nước bạn, lực lượng Cảnh vệ CAND đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt; luôn khẳng định bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, mưu trí, dũng cảm trong công tác, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chỉ tính từ năm 2005 đến nay, lực lượng Cảnh vệ đã chủ trì, trực tiếp tham gia bảo vệ tuyệt đối an toàn trên 31.000 cuộc, lượt hoạt động của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước ở trong nước và nước ngoài; hơn 2.500 sự kiện đặc biệt quan trọng do Đảng, Nhà nước tổ chức; gần 1.800 đoàn khách quốc tế có chế độ cảnh vệ đến thăm và làm việc tại Việt Nam; bảo vệ tuyệt đối an toàn khu vực làm việc của Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội và nơi ở thường xuyên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; hướng dẫn, chu đáo, an toàn và trọng thị cho hơn 28 triệu lượt đồng bào trong nước và khách nước ngoài vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Ghi nhận sự cống hiến to lớn và thành tích đặc biệt quan trọng của lực lượng Cảnh vệ CAND trong suốt 70 năm qua, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng 1 Huân chương Sao vàng, 5 Huân chương Hồ Chí Minh và 2 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đặc biệt trong Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập hôm nay, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ III tặng lực lượng Cảnh vệ CAND (Ảnh: Phạm Kiên).

Tại Lễ kỷ niệm, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ III tặng lực lượng Cảnh vệ CAND.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương những chiến công và thành tích, công lao to lớn mà lực lượng Cảnh vệ đã đạt được trong suốt 70 năm qua.

Thời gian tới, để hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước giao phó, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu, lực lượng Cảnh vệ CAND phải chấp hành nghiêm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và sự giám sát của nhân dân đối với lực lượng Cảnh vệ.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Lễ kỷ niệm (Ảnh: Minh Ngọc).

Cảnh vệ CAND phải thường xuyên coi trọng công tác xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; quyết tâm xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ "mẫu mực, đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên". Tiếp tục thực hiện thật tốt Sáu điều Bác Hồ dạy CAND và lời dạy của Bác đối với lực lượng Cảnh vệ.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, phải tập trung xây dựng lực lượng Cảnh vệ CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân lưu ý, mỗi cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác, tinh thông, sắc bén về nghiệp vụ; vừa bảo vệ tuyệt đối an toàn cho đối tượng cảnh vệ; vừa giữ gìn, bảo vệ hình ảnh, uy tín của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; giữ gìn uy tín, sức mạnh và hình ảnh cao đẹp của người cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.