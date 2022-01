Trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác tổ chức, cán bộ

Dân trí Công an các tỉnh Hà Nam, Vĩnh Long vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác tổ chức, cán bộ.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam - vừa trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Đỗ Hoài Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam trao quyết định và chúc mừng tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam Đỗ Hoài Nam (Ảnh: Chinhphu.vn).

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam Nguyễn Quốc Hùng tin tưởng trên cương vị công tác mới, Thượng tá Đỗ Hoài Nam tiếp tục nỗ lực cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, lực lượng vũ trang, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; kiềm chế, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Công an tỉnh Vĩnh Long cũng vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đồng thời trao các quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Theo đó, Trung tá Nguyễn Việt Khải - Phó Trưởng Công an huyện Vũng Liêm - được Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Trọng Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long - yêu cầu lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phải đoàn kết thống nhất, chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật, nhanh chóng ổn định tổ chức để bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ.

Quang Phong