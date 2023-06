Trao bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ, Trung tá CSGT Nguyễn Xuân Hào

Sáng 7/6, Công an tỉnh Long An phối hợp Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh cùng nhiều cơ quan chức năng khác long trọng trao bằng Tổ quốc ghi công cho người thân liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào, Trung tá CSGT huyện Đức Hòa hy sinh khi làm nhiệm vụ chống tội phạm ma túy.

Rất đông người thân, bạn bè cùng đại diện ban ngành, đoàn thể có mặt tại nhà riêng của cha mẹ liệt sĩ ở ấp Long Bình, xã Long Giang, huyện Đức Hòa.

Gia đình nhận bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ, Trung tá CSGT Nguyễn Xuân Hào (Ảnh: Huyền My).

Trước đó, chiều 21/4, Công an huyện Đức Hòa phối hợp cùng Công an tỉnh Long An điều tra, ngăn chặn kẻ vận chuyển trái phép chất ma túy.

Phát hiện ô tô bán tải chạy tốc độ nhanh chạy về hướng TPHCM, Thiếu tá Hào cùng một CSGT ra tín hiệu yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tài xế đã tông thẳng vào lực lượng thi hành công vụ, sau đó lao vào lề đường, đụng một số xe máy rồi lật ngang.

Tai nạn làm Thiếu tá Hào cùng hai người dân là Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn (29 tuổi, ngụ quận 5, TPHCM) và Phan Thị Kim Thanh (50 tuổi, ngụ quận 12, TPHCM) bị thương nặng và tử vong khi đi cấp cứu.

Ngày 27/4, Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Long An quyết định khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Thanh (SN 1987, ngụ ấp An Ninh, xã An Ninh Tây) và một người khác về tội Giết người. Thanh là người trực tiếp điều khiển ô tô gây tai nạn.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn khởi tố 4 bị can khác về tội Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Vài ngày sau khi xảy ra sự việc, Bộ Công an quyết định thăng hàm từ Thiếu tá lên Trung tá đối với Nguyễn Xuân Hào.