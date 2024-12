Trắng đêm tìm kiếm ông lão 74 tuổi đi lạc trong rừng

Sáng 4/12, Công an xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng chức năng đã đưa ông Hồ Văn Bảy (SN 1950, trú xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên) về nhà an toàn sau hơn 17 giờ nỗ lực tìm kiếm.

Trước đó, khoảng 21h ngày 2/12, Công an xã Duy Hòa nhận được tin báo từ gia đình ông Hồ Văn Bảy về việc ông đi một mình vào rừng cắt đót về làm chổi và bị lạc.

Ông Hồ Văn Bảy được lực lượng chức năng đưa về nhà an toàn (Ảnh: Công an xã Duy Hòa).

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an huyện Duy Xuyên nhanh chóng trao đổi với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam để xác định khu vực ông Bảy có khả năng mất phương hướng.

Đồng thời, một tổ công tác gồm 20 cán bộ, chiến sĩ được cử phối hợp với Công an xã Duy Hòa, các lực lượng tại các xã, thị trấn trên địa bàn, lực lượng dân phòng và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm.

Sau hơn 17 giờ nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm, lực lượng chức năng cùng người dân đã vượt qua nhiều khó khăn, kiên trì tìm kiếm trong khu vực rừng sâu.

Đến khoảng 16h ngày 3/12, ông Hồ Văn Bảy được tìm thấy tại khu vực rừng thuộc thôn Vĩnh Trinh trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ông đi sâu vào rừng và bị lạc hướng. Công an huyện Duy Xuyên đã đưa ông Bảy về nhà an toàn và bàn giao cho gia đình chăm sóc.