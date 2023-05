Trân quý giá trị lịch sử để phát triển Điện Biên hôm nay

Sau 69 năm, Chiến trường Điện Biên Phủ ngày nào giờ đã khoác lên mình tấm áo mới của một đô thị miền núi sầm uất, khang trang. Tuy nhiên vẫn còn đó những dấu vết lịch sử, ký ức hào hùng của cả một dân tộc nhắc nhở về chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Gượng dậy sau mất mát đau thương, đi lên từ xuất phát điểm thấp nhất của cả nước, giờ đây Điện Biên đang tập trung phát huy giá trị quan trọng của Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ để biến thành thế mạnh trong phát triển kinh tế, nâng tầm diện mạo, xứng danh với 5 chữ "Điện Biên Phủ Anh Hùng".

Các cựu chiến binh thăm quan bức tranh toàn cảnh chiến dịch Điện Biên Phủ (Ảnh: VOV).

Những ngày tháng 5 lịch sử, nhiều đoàn khách thập phương lại đổ về thành phố Điện Biên Phủ thăm chiến trường năm xưa, trong đó có rất nhiều cựu chiến binh. Khi đặt chân tới Di tích chiến trường Điện Biên Phủ, họ mong muốn được sống lại những thời khắc hào hùng của cả dân tộc Việt Nam, với "Chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" năm 1954.

Cựu chiến binh Mai Xuân Hiếm đến từ thành phố Hải Phòng chia sẻ: Điện Biên là mảnh đất thiêng liêng, mỗi mét vuông, tấc đất đều chứa đựng những giá trị của truyền thống, của lịch sử. Không chỉ bản thân ông, nhân dân cả nước mà đối với những người dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới, di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ là địa chỉ đỏ, điểm đến quan trọng của thế hệ hiện tại và tương lai phải đặt chân đến để cảm nhận những dấu mốc lịch sử của cả dân tộc.

"Lần thứ 3 tôi lên thăm chiến trường Điện Biên Phủ và vẫn cảm nhận rõ nơi đây những người anh hùng, cựu chiến binh của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã chiến đấu quên mình vì đất nước, giành độc lập tự do cho dân tộc. Nơi đây ghi nhận sự hy sinh lớn lao của các anh hùng liệt sĩ mà ta phải luôn nhớ tới"- ông Hiếm bày tỏ,

Gần 70 năm trôi qua, quần thể di tích Chiến trường Điện Biên Phủ ngày nay vẫn luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong định hướng thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh Điện Biên. Với những cách làm đổi mới trong phát triển du lịch lịch sử ở Điện Biên ngày càng trở nên hấp dẫn hơn.

Đơn cử như dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa qua, tỉnh Điện Biên đã đón hơn 76.000 lượt khách du lịch, tăng khoảng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, tổng doanh thu từ du lịch đạt trên 139 tỷ đồng. Riêng 3 tháng đầu năm nay, dự ước lượng khách du lịch đến Điện Biên cũng đạt trên 300.000 lượt, tăng xấp xỉ 10 lần so với cùng kỳ năm trước, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 525 tỷ đồng (tăng hơn 11 lần so với cùng kỳ).

Du lịch lịch sử ngày càng trở nên hấp dẫn đối với giới trẻ (Ảnh: VOV).

Ông Bùi Công Lát, du khách đến từ tỉnh Lào Cai cho biết: Các khu di tích đều luôn được vệ sinh sạch sẽ giúp cho trải nghiệm của du khách được tốt hơn. Cách làm du lịch đổi mới hấp dẫn khiến Điện Biên Phủ trở thành địa chỉ đỏ để giáo dục cách mạng cho thế hệ mai sau.

"Mình là con người Việt Nam, sống trên đất nước Việt Nam, đọc qua lịch sử sách báo rất nhiều rồi nhưng hôm nay mới được lần đầu tiên đặt chân lên đây. Chúng tôi cảm nhận rất rõ sự vĩ đại, sự hùng tráng. Khẳng định khi đến các di tích lịch sử ở Điện Biên Phủ này sẽ là nơi để giáo dục các thế hệ trẻ rất tốt về lịch sử, truyền thống đánh giặc ngoại xâm của dân tộc ta"- ông Lát cho hay.

Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết: Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ luôn được xem là di sản tinh thần quý báu của quân và dân tỉnh Điện Biên. Ðề án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Chiến trường Ðiện Biên Phủ đến năm 2030, được cả hệ thống chính trị quyết liệt thực hiện, nhằm xây dựng Điện Biên trở thành trung tâm du lịch của khu vực Tây Bắc.

Hiện nay công tác tuyên truyền quảng bá giới thiệu được chính quyền địa phương đẩy mạnh thông qua nhiều hoạt động, sự kiện nhằm để đông đảo du khách đến với Điện Biên, có hiểu biết sâu sắc về chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Bởi tỉnh xác định, việc thực hiện công tác bảo tồn, tôn tạo quần thể Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ cũng chính là cách làm hiệu quả để phát huy nguồn tài nguyên du lịch nhân văn riêng có của địa phương.

"Để đẩy mạnh việc bảo tồn và phát huy giá trị của di tích Chiến trường Điện Biên Phủ cho xứng tầm phục vụ phát triển du lịch, tỉnh Điện Biên đã và đang thực hiện đề án bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử Điện Biên Phủ thông qua việc huy động các nguồn lực từ ngân sách nhà nước rồi của cả xã hội để trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử này, để vừa mang tính giáo dục truyền thống, vừa tạo ra những sản phẩm du lịch lịch sử hấp dẫn cho Điện Biên"- Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên khẳng định.

Sức hút từ du lịch lịch sử Điện Biên trong những năm qua đã cho thấy sự trân quý, tri ân của thế hệ trẻ với những hy sinh lớn lao của thế hệ cha anh đi trước. Để từ đó tiếp tục phát huy hơn nữa các giá trị lịch sử của di sản này xứng với tầm vóc "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu"./.