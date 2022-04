TPHCM và các tỉnh Nam bộ mưa giông suốt 4 ngày nghỉ lễ 30/4

Theo tin phát trên Đài khí tượng Thủy văn Khu vực Nam bộ lúc 11h50 ngày 29/4, theo quan sát trên ảnh máy vệ tinh, mây giông đang phát triển mạnh và gây mưa trên khu vực phía Bắc và phía Nam TPHCM. Đồng thời, vùng mây giông trên các tỉnh Đồng Nai, Vũng Tàu vẫn tiếp tục di chuyển về phía khu vực TPHCM.

Lượng mưa phổ biến 10-20 mm, riêng phía Tây và phía Bắc (Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn) có nơi trên 20 mm. Trong 3 giờ tới, các khối mây giông tiếp tục di chuyển theo hướng đông - tây, gây mưa rào kèm theo giông hầu khắp các quận, huyện của TPHCM.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, TPHCM và các tỉnh Nam Bộ mưa giông liên tục (Ảnh: Ip Thiên)

Chuyên gia thời tiết Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo Đài khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ cho biết, từ 29/4 nắng nóng sẽ chấm dứt trên khu vực Nam Bộ.

Bên cạnh đó, rãnh áp thấp xích đạo nâng trục dần lên phía Bắc, áp cao cận nhiệt đới vắt qua Bắc Trung Bộ hoạt động mạnh gây mưa trên khu vực TPHCM và các tỉnh Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 29 đến 32 độ C.

Cụ thể, mưa giông có xu hướng xảy ra trên 1/2 diện tích khu vực vào chiều tối, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to. Đặc biệt những điểm mưa to tập trung ở các tỉnh Kiên Giang, An Giang và Long An.

Chuyên gia cũng đưa ra khuyến cáo, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khi lưu thông trong thời tiết mưa lớn.

Đưa ra dự báo thời tiết trong 2 đến 3 ngày tới, ông Lê Đình Quyết, dự báo, TPHCM ngày nắng gián đoạn, mây thay đổi đến nhiều mây, mưa tập trung vào chiều tối. Mưa giông có xu hướng xảy ra ở hầu khắp các quận, huyện.