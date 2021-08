TPHCM thông tin vụ tài xế chở 21 thi thể mắc Covid-19 về Bến Tre hỏa táng

Dân trí Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, tài xế xe tải đã chở tổng cộng 36 thi thể từ TPHCM về Bến Tre hỏa táng trong 2 ngày. Hiện đã hỏa táng 21 trường hợp được xác định tử vong do Covid-19.

Chiều 19/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM tổ chức buổi họp báo định kỳ thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Buổi họp báo diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tăng cao những ngày qua.

Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc tài xế xe tải chở các thi hài từ TPHCM về tỉnh Bến Tre hỏa táng.

Qua xác minh ban đầu, Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, tài xế đã chở 36 thi thể từ TPHCM về nhà hỏa táng Phúc Lạc Viên trong vòng 2 ngày.

"Tài xế đã lợi dụng xe luồng xanh để chở thi thể người tử vong do Covid-19. Người này đã vi phạm quy định của Bộ Y tế về hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám chữa bệnh, không thực hiện đúng quy định pháp luật về xử lý thi thể người mắc bệnh truyền nhiễm", Đại tá Bảo nhận định.

Bộ Tư lệnh TPHCM bàn giao tro, cốt bệnh nhân mắc Covid-19 tới các gia đình.

Bên cạnh đó, việc đưa thi thể qua nhiều địa bàn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng. Cũng có dấu hiệu các chốt kiểm soát dịch chưa kiểm tra chặt chẽ khiến các tài xế lợi dụng xe ưu tiên để chở thi thể hoặc các mặt hàng trái quy định khác.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh TPHCM, sáng 15/8, tài xế này có giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 đã chở 18 thi thể từ TPHCM về tỉnh Bến Tre.

Cụ thể, tài xế đã chở các thi thể từ Bệnh viện Xuyên Á (huyện Củ Chi), Bệnh viện Điều trị Covid-19 thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Bệnh viện quận 8 và từ một số gia đình trên địa bàn TPHCM.

Đến 0h30 ngày 16/8, người này tiếp tục chở thêm 18 thi thể từ TPHCM về Bến Tre. Các thi thể được nhận từ Bệnh viện quận 8, Bệnh viện điều trị Covid-19 huyện Bình Chánh cùng một số gia đình tại TPHCM. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng chưa xác định được nơi tài xế này nhận 6 thi thể.

Sau khi phát hiện vụ việc trên, Công an thành phố Bến Tre đã lập biên bản xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế đối với người này.

Hiện nay, cơ sở Phúc Lạc Viên đã hỏa táng xong 30 thi thể, trong đó 21 trường hợp được xác định tử vong do Covid-19.

Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, sau khi phát hiện vụ việc, Bộ Tư lệnh thành phố đã tham mưu Thường trực Thành ủy, UBND TPHCM 3 nội dung.

Nội dung đầu tiên là đề nghị Chính phủ chỉ đạo các tỉnh, thành lân cận hỗ trợ hỏa táng các trường hợp tử vong không do dịch Covid-19 để giảm tải.

Nội dung tiếp theo là thành phố cần chỉ đạo các sở, ngành rà soát, kiểm tra chặt các cơ sở mai táng, bệnh viện để kịp thời xử lý, vận chuyển, tránh các hành vi sai quy định.

Nội dung thứ 3 là thành phố chỉ đạo các sở, ngành đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân an tâm, tin tưởng vào lực lượng vũ trang trong công tác đảm bảo hậu sự cho người mất do dịch Covid-19.

"Bộ Tư lệnh TPHCM rất thấu hiểu những mất mát, đau thương của gia đình có người thân qua đời do dịch Covid-19. Với tất cả tình cảm, trách nhiệm, các cán bộ, chiến sĩ xem những người mất do Covid-19 như người thân của mình. Chúng tôi sẽ bảo quản, giữ gìn, khâm liệm đúng quy định và bàn giao an toàn, trang trọng, chu đáo nhất có thể", Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM chia sẻ.

Liên quan đến vụ tài xế chở thi thể mắc Covid-19 từ TPHCM về Bến Tre hỏa táng, sáng 18/8, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, cho biết, địa phương đồng ý hỏa táng hết để tránh lây lan dịch.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Bến Tre thông tin, lực lượng công an đã vào cuộc xác minh điều tra những sai phạm liên quan đến vụ việc. Ban đầu, tài xế khai chở 46 thi thể đến Bến Tre nhưng sau đó, phía nhà hỏa táng báo cáo chỉ tiếp nhận 30 thi thể.

Liên quan đến thẻ xe luồng xanh, ông Dương Thành Huynh, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Trà Vinh, cho biết, phù hiệu xe kinh doanh vận tải và giấy nhận diện của chiếc xe nói trên đã được thu hồi.

Tối 16/8, Công an Thành phố Bến Tre (tỉnh Bến Tre) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật đối với Lê Phúc Hậu (28 tuổi, trú tại Vĩnh Long).

Từ 9h ngày 15/8 đến 0h30 ngày 16/8, Hậu đã vận chuyển ra khỏi TPHCM 46 thi thể, trong đó có 41 thi thể của bệnh nhân Covid-19. Cơ quan chức năng cho biết, người này đã vi phạm quy định di chuyển ra ngoài luồng xanh đã đăng ký trước đó.

Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, đối với thông tin "Phát hiện xe tải vận chuyển 46 thi thể từ TPHCM về Bến Tre hỏa táng" được báo chí đăng tải tối 16/8, đơn vị sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định những hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Quang Huy