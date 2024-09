TPHCM quy định nơi được nuôi chim yến để tránh ảnh hưởng đời sống người dân

Tại kỳ họp chuyên đề thứ 18 của HĐND TPHCM khóa X diễn ra sáng 27/9, ông Bùi Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND thành phố, đã trình bày tờ trình nghị quyết về quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn. Việc quy định vùng nuôi chim yến nhằm tránh ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt người dân và mỹ quan đô thị.

Theo UBND TPHCM, việc ban hành nghị quyết nhằm xây dựng các chủ trương, chính sách phù hợp với tình hình chăn nuôi tại địa phương. Việc quy định vùng nuôi chim yến góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, có chất lượng môi trường sống tốt, đồng thời, đảm bảo, an toàn dịch bệnh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tăng thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Kỳ họp chuyên đề lần thứ 18 của HĐND TPHCM khai mạc sáng 27/9 (Ảnh: Q.Huy).

Toàn địa bàn thành phố đang có 735 nhà nuôi chim yến, phần lớn được xây dựng tự phát, không đăng ký với chính quyền địa phương. Các nhà yến không được cấp phép xây dựng hoặc được cấp phép xây dựng nhà ở nhưng cải tạo, cơi nới thành nhà nuôi chim yến.

Khi nghị quyết được các đại biểu HĐND TPHCM thông qua, toàn địa bàn sẽ có 20 phường, xã được nuôi chim yến. Trong đó, TP Thủ Đức có phường Long Phước; huyện Cần Giờ có xã An Thới Đông, Bình Khánh, Lý Nhơn, Tam Thôn Hiệp; huyện Củ Chi có xã An Nhơn Tây, An Phú, Bình Mỹ, Hòa Phú, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Phú Mỹ Hưng, Thái Mỹ, Trung An; huyện Hóc Môn có xã Đông Thạnh, Nhị Bình, Tân Hiệp, Thới Tam Thôn, Xuân Thới Sơn, Xuân Thới Thượng.

Theo UBND TPHCM, từ năm 2006, huyện Cần Giờ có một số nhà đầu tư trong nước xây dựng nhà nuôi chim yến. Đến năm 2008, UBND TPHCM chấp thuận chủ trương triển khai đề án thí điểm nuôi chim yến trong nhà tại xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ, với quy mô xây dựng tối đa 10 nhà nuôi, diện tích xây dựng 200 m2/nhà.

Ông Bùi Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Các tổ chức, cá nhân xây dựng nhà yến ngày càng nhiều, đặc biệt là tại các quận nội thành, trong khu dân cư tập trung. Nuôi yến trong nhà để lấy tổ đang trở thành một nghề đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân, góp phần nhất định vào sự tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội trên địa bàn.

Nghề nuôi chim yến tạo ra những hiệu ứng tích cực trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tăng giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp, góp phần khống chế côn trùng gây hại cho cây trồng, vật nuôi, thúc đẩy ngành du lịch sinh thái.

Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng và nuôi chim yến nằm trong khu dân cư tập trung đã có những dấu hiệu ban đầu ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt của cộng đồng cư dân trong khu vực nhà nuôi. Sự ảnh hưởng chủ yếu là do tiếng ồn từ máy dẫn dụ.