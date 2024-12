TPHCM mát mẻ ngày lễ Giáng sinh

Sáng sớm 24/12, nền nhiệt ở TPHCM duy trì mức 22 độ C kèm gió nhẹ. Trời không mù, tầm nhìn rõ, nắng nhẹ. Nhiều người ra đường sáng nay cảm nhận rõ không khí se lạnh.

Người dân phải mặc thêm áo, đeo găng tay, khẩu trang để giữ ấm khi di chuyển trên đường vào dịp lễ Giáng sinh.

Người dân TPHCM cảm thấy se lạnh khi ra đường vào sáng nay (Ảnh: An Huy).

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống các khu vực phía Bắc nước ta và khuếch tán xuống Nam Bộ. Ở miền Nam, nhiệt độ ban đêm giảm thêm so với ngày hôm trước, ban ngày nhiệt độ nhích nhẹ dần lên.

Trong ngày lễ Giáng sinh, nhiệt độ tại TPHCM duy trì mức 22-29 độ C. Trong khi đó, ở các tỉnh Đông Nam Bộ, nhiệt độ tiếp tục giảm sâu vào buổi sáng. Một số khu vực ở Đồng Nai, nhiệt độ thấp nhất 16,3-22,6 độ C; thị xã Phước Long (Bình Phước) là 16,3 độ C.

2-3 ngày tới, TPHCM và Nam Bộ sáng sớm trời se lạnh, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng ngày 24-25/12 mưa dông có xu hướng gia tăng.

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa đã mạnh lên thành bão số 10, có tên quốc tế là PABUK.

Ảnh hưởng của bão, khu vực TPHCM mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Chiều tối, thành phố có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy.